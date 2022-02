Budějovice po obratu vyhrály v Litvínově 4:3, dva góly dal Percy

Litvínov - Hokejisté Českých Budějovic v dohrávce 41. kola extraligy po velkém obratu zvítězili v Litvínově 4:3. Motor ještě v 35. minutě prohrával 1:3, ale poté třemi góly otočil stav. Dvěma brankami včetně vítězné trefy se blýskl kanadský obránce Stuart Percy. Jihočeši zdolali Vervu v lize poprvé po sérii čtyř porážek, připsali si šesté vítězství po sobě a upevnili si páté místo v tabulce. Litvínov naopak prohrál posedmé z posledních osmi duelů a zůstal třináctý.

"Bojujeme, hledáme nějak cestu k vítězství a teď někdy máme i trošku kliku. Ale to k tomu patří, to je sport. Musíš tomu jít naproti a někdy se ti ten puk správně odrazí. Jdeme den po dni, budujeme si nějakou pozici a nějaký respekt v soutěži," řekl novinářům českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.

Jihočechům stále chyběli zraněný kapitán Gulaš a brankářská jednička Hrachovina, na marodce Motoru byli i další hráči včetně bývalého litvínovského forvarda Hanzla. Motor začal přesilovkou, ale v početní převaze mohl paradoxně inkasovat při úniku Sukeľa.

Severočeši sehráli první přesilovku lépe a krátce po jejím skončení otevřeli skóre. Hosté nedokázali vyhodit z vlastního pásma, Zygmunt vyšťoural puk od mantinelu a přečíslení dvou na jednoho vyřešil přesnou přihrávkou na volného Svobodu, jemuž stačilo nastavit hokejku. Chvíli nato Kolářova tečovaná střela skončila těsně vedle Strmeňovy tyče, na druhé straně v největší šanci hostů v první třetině neuspěl před Godlou s bekhendem Abdul.

Na startu druhého dějství mohl zvýšit Sukeľ, který sám před českobudějovickou brankou nezakončil. Jinak ovšem Motor po přestávce výrazně přidal a v přesilovce srovnal. Nejprve navrátilec do sestavy obránce Percy trefil tyč, ale z následné akce už po Abdulově přihrávce ve 24. minutě nezaváhal.

Téměř okamžitě mohli Jihočeši dokonce otočit stav, Godlu po Holcově pokusu podruhé v utkání zachránila tyč. Na opačné straně v úniku neuspěl Chalupa, vedení si tak Verva vzala zpět až těsně před polovinou zápasu, kdy v přesilovce po Estephanově přihrávce proměnil únik Zdráhal. Připsal si 16. gól v sezoně.

Severočeši ožili a další šanci měl Svoboda. Zvýšit však dokázal až v 35. minutě ranou od modré čáry obránce Strejček. Domácí však o necelou minutu později nabídli Motoru laciné snížení. Zygmunt hrubě chyboval ve vlastním pásmu a kanonýr Pech šanci chladnokrevně využil. Osmatřicetiletý nejlepší střelec Jihočechů si připsal 19. branku v sezoně a jubilejní 50. bod.

"Začali jsme dobře a zápas jsme si zase prohráli úplně sami. Je to pořád stejné každý zápas. Přijde mi, že většinou zápas dobře začneme, řekl bych, že nám to i jezdí. Ale od poloviny zápasu mi přijde, že nám přestanou chodit nohy. Jsme nervózní a soupeř to vždy pozná," poznamenal litvínovský trenér Vladimír Růžička.

I třetí třetinu začali hosté aktivně a ve 42. minutě podruhé v zápase srovnali. Po velkém závaru propálil Godlu lotyšský zadák Bindulis. Domácí v následné přesilovce nevyužili dvě dobré šance a naopak v oslabení mohl dokonat obrat Ondráček, který po brejku dvou na jednoho mířil nad.

Otočit skóre hosté dokázali až na startu 48. minuty, kdy využili druhou ze tří přesilovek. Na konci pohledné kombinace zakončil do prázdné branky Percy, který se vrátil do sestavy poté, co byl v Kanadě u narození potomka. Osmadvacetiletý zadák zaznamenal druhou trefu v utkání, což se mu v české lize povedlo poprvé.

"My víme, že je to vynikající hokejista. On dává celé skupině obránců takový klid. Je šikovný na puku, dobře rozehrává. Na přesilovce je velice platný, má dobrý výběr místa, dobrý švih a dnes to ukázal," řekl Modrý. "Narození potomka je součást života, potom máš takovou větší radost ze všeho, z malinkých věcí. Potom přemýšlíš úplně jinak a cítíš se dobře," doplnil kouč.

Přidat pojistku mohl Valský, ale hosty už jeho neproměněná šance mrzet nemusela. "Samozřejmě jsme spokojeni. Tahali jsme za kratší konec, ale pomohli jsme si v přesilovce, v níž jsme dali dvě branky. To si myslím, že utkání rozhodlo," mínil Modrý.

"Děláme katastrofální a hrubé chyby, dnes to bylo zase stejné. Přijde mi, že je dělají hlavně ti zkušenější a starší hráči. Myslím, že ti starší hráči by se měli už trochu probrat," doplnil Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

HC Verva Litvínov - Motor České Budějovice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 9. P. Svoboda (Zygmunt), 30. P. Zdráhal (Estephan), 35. Strejček (V. Hübl, M. Chalupa) - 24. Percy (Abdul, Pech), 36. Pech, 42. Bindulis (Vondrka), 48. Percy (Abdul, Pech). Rozhodčí: Micka, Hradil - Lederer, Gerát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - Jarůšek, M. Sukel, P. Straka - Fronk, V. Hübl, M. Chalupa - P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

Č. Budějovice: Strmeň - Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bučko - Valský, Pech, D. Voženílek - Chlubna, Koláček, Vondrka - Karabáček, Holec, M. Beránek - Štich, J. Ondráček, Abdul. Trenér: Modrý.