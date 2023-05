Budějovice na úvod skupiny o umístění zdolaly Liberec

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v úvodním semifinále ligové nadstavbové skupiny o umístění doma porazili Liberec po obratu 3:2. Hosté na jihu Čech už v desáté minutě vedli po brankách Victora Olatunjiho a Lubomíra Tupty. Za Dynamo ještě do přestávky skórovali Patrik Hellebrand a Quadri Adediran, v 50. minutě dokonal obrat kapitán Martin Králik. V závěru byli vyloučeni po druhých žlutých kartách hostující náhradník Lukáš Červ a domácí Marcel Čermák. Odveta se hraje za týden v Liberci.

Severočeši zahájili zápas ve velkém stylu. Nejprve se v sedmé minutě po nepřesné zpětné přihrávce českobudějovického Čavoše dostal k míči Frýdek, posunul balon na Olatunjiho a nigerijský útočník otevřel skóre. Hned za tři minuty zvýšil Slovák Tupta po individuální akci.

Domácí tým ale ještě do pauzy dokázal vyrovnat. Nejprve ve 25. minutě po Horově přihrávce snížil přesnou střelou Hellebrand. Ve 41. minutě pak zpětný pas Čermáka zužitkoval Nigerijec Adediran, i když jeho střelu nešťastně tečoval liberecký Fukala.

Tlak Jihočechů nezabrzdila ani poločasová přestávka. Po pěti minutách druhé půle se radovali z dalšího gólu, když Horův trestný kop prodloužil hlavou slovenský obránce Králik a překonal libereckého brankáře Bačkovského.

České Budějovice pak mohly přidat i další góly, ale Čavošova rána skončila na břevně a branková konstrukce zastavila také pokus Hellebranda. Slovanu poté nevyšlo střídání Červa, který v rozmezí pěti minut dostal dvě žluté karty. Podobný osud potkal v nastaveném čase i Čermáka. Liberec se v posledních vteřinách mohl radovat z vyrovnání, ale Tuptovu střelu zastavilo břevno.

Dynamo tak potvrdilo domácí střeleckou formu, na svém stadionu zvítězilo potřetí za sebou a dalo při tom 11 gólů. Liberec v lize prohrál podruhé za sebou, Budějovicím podlehl teprve podruhé z posledních 20 zápasů nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Vstoupili jsme do utkání aktivně, ale pak jsme dostali gól a navíc Liberec vyřešil dobře i další situaci a prohrávali jsme 0:2. Myslím si, že jsme dneska ukázali svou sílu, morál a kvalitu, protože jsme byli celý zápas lepší a zaslouženě jsme i vyhráli, když jsme zápas otočili na 3:2. Jsme v půlce a musíme zvládnout ještě jeden zápas, abychom postoupili dál. Dneska se mi moc líbila hra a jen naše nekvalita v koncovce rozhodla o tom, že jsme nezvítězili vyšším rozdílem. Červená karta pro Čermáka v závěru utkání je hodně zbytečná. Ale na druhou stranu byl podobný zákrok na Čavoše a obešlo se to bez karty. Bylo vidět, že utkání je trochu uvolněnější, když už nebojujeme o záchranu. I tak jsme nechtěli, aby to byl zápas, že si jdeme jenom kopnout. Chceme tu skupinu vyhrát."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "V poli a ve hře byli domácí lepší, nicméně my jsme se dostali hezkými akcemi do vedení 2:0, ale nechali jsme se ukolébat a pak jsme snadno ztráceli míče a následně dostali i góly. Domácí do poločasu vyrovnali, v úvodu druhé půle jsme neuhlídali standardku a domácí už si věřili. My jsme si to jen komplikovali ztrátami, červenou kartou, ovšem i přes to všechno jsme si vytvořili ložené šance. Je to pořád jen poločas a do příštího utkání se musíme zlepšit a zkusíme to urvat na naši stranu. Dneska to byl ofenzivní fotbal a oba týmy hrály lépe dopředu než dozadu."

První fotbalová liga - semifinále skupiny o umístění, 1. utkání: Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 3:2 (2:2) Branky: 25. Hellebrand, 41. Adediran, 50. Králik - 7. Olatunji, 10. Tupta. Rozhodčí: Krejsa - Kotík, Dresler - Batík (video). ŽK: Čermák - Červ. ČK: 90.+4 Čermák - 84. Červ. Diváci: 3246. České Budějovice: Šípoš - Čoudek (71. Broukal), Havel, Králik - Čmelík (17. Sluka), Čavoš (86. Matoušek), Hora, Penner (71. Potočný) - Čermák, Hellebrand - Adediran (71. Hais). Trenér: Nikl. Liberec: Bačkovský- Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Fukala (46. Presiler), Varfolomejev (57. Doumbia), Valenta (46. Červ), Ghali (57. Polyák) - Frýdek, Tupta - Olatunji (57. Rabušic). Trenér: Kozel.