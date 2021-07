Bude nás to bolet do konce kariéry, řekl Kane k prohře s Itálií na penalty

Londýn - Kapitán anglických fotbalistů Harry Kane označil prohru v penaltovém rozstřelu s Itálií ve finále mistrovství Evropy za nejhorší pocit na světě. Neúspěch před domácími fanoušky na národním stadionu ve Wembley bude podle něj bolet do konce kariéry.

Svěřence trenéra Garetha Southgatea poslal do vedení po 117 vteřinách hry nejrychlejším gólem v dějinách finálových zápasů Eura obránce Luke Shaw. V 67. minutě srovnal stoper Leonardo Bonucci. Teprve podruhé v historii evropských šampionátů a poprvé od roku 1976, kdy Československo zdolalo Západní Německo, došlo na penaltový rozstřel. Albion ho počtvrté za sebou na Euru nezvládl a prohrál v něm 2:3.

"Měli bychom být mimořádně hrdí na to, co se nám povedlo. Všichni chceme vítězit a bude nás to bolet do konce kariéry. To je ale fotbal. Od (čtvrtého místa na) mistrovství světa 2018 v Rusku jsme udělali slušný pokrok a teď v tom musíme pokračovat," řekl Kane v rozhovoru pro BBC.

"Nemohl jsem do toho dát víc, kluci do toho nemohli dát víc. Prohrát na penalty je ten nejhorší pocit na světě. Nebyl to náš večer, ale prožili jsme úžasný turnaj. Měli bychom být pyšní a mít hlavy nahoře. Jsme na správné cestě, posilujeme. Snad po této prohře uděláme příští rok další krok vpřed," uvedl sedmadvacetiletý útočník Tottenhamu.

Anglie nezdolala Itálii na velkém turnaji ani v pátém utkání. Ve čtvrtfinále Eura 2012 na ni rovněž nestačila v rozstřelu. "Hráli jsme proti velmi dobrému mužstvu. Začali jsme perfektně. Možná jsme se pak zbytečně stahovali hluboko, hodně drželi míč. Měli jsme hru docela pod kontrolou, nevytvořili si moc šancí. Vyrovnali po rohovém kopu a od té chvíle to bylo 50 na 50. V prodloužení jsme se dostali do hry a měli několik příležitostí," prohlásil Kane.

Právě on v první sérii penalt nezaváhal. Po něm proměnil i Harry Maguire, ale následně se neprosadil ani jeden z tria střídajících hráčů Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka.

"Musí mít hlavy nahoře. Byl to fantastický turnaj. Každý může neproměnit. Vyhráváme společně, prohráváme společně. Poučíme se z toho a povyrosteme. Dá nám to víc motivace do mistrovství světa v příštím roce," konstatoval Kane.