Bryan Ferry v Praze především připomněl písně Roxy Music

Praha - Britský zpěvák a skladatel Bryan Ferry dnes koncertem v pražském Foru Karlín připomněl svoje působení v kapele Roxy Music. Program tvořily především písně z repertoáru skupiny, která byla nedávno uvedena do síně slávy. Populární formace, která se prezentovala zejména "uměleckou odnoží glam rocku", ukončila oficiálně svoji činnost v roce 2014. Vedle písní Roxy Music, jejichž autorem je Ferry, vystoupení zaplněnému sálu nabídlo skladby z jeho sólových desek a převzaté písně. V roli předskokana zahrála americká písničkářka Diane Birchová.

Třiasedmdesátiletý Ferry, kterého doprovázela sedmičlenná kapela a dva sboristé, zahájil koncert skladbou In Every Dream Home a Heartache z For Your Pleasure z roku 1973. Z repertoáru Roxy Music nadšené obecenstvo tvořené z velké části lidmi střední generace potěšily skladby Oh Yeah, My Only Love, Dance Away nebo titulní píseň jejich poslední studiové desky Avalon z roku 1982.

Ze své dlouhé sólové kariéry držitel Řádu britského impéria připomněl alba Boys and Girls, In Your Mind nebo Mamouna. Nedostalo se na loňské album Bitter-Sweet, které obsahuje nové verze starších písní. Podnět pro album Ferrymu dala jeho práce na televizním seriálu Babylon Berlin. Z nahrávky Dylanesque, kterou věnoval písničkářskému bardovi Bobu Dylanovi, si uznávaný hudebník vybral Just Like Tom Thumb's Blues. "Rád dělám cizí skladby. A Dylanovu píseň A Hard Rain’s a-Gonna Fall jsem zařadil už na svou první sólovou desku. Myslím, že je to jeden z jeho nejlepších textů," uvedl Ferry v rozhovoru pro MF Dnes.

Před přídavkem absolvent umělecké školy zahrál hit Johna Lennona Jealous Guy, který je součástí většiny jeho vystoupení. "Je to velká část mojí kariéry. Nádherná písnička a v podstatě to poslední, co jsme s Roxy Music udělali. A i pro nás to byl velký hit. Lidi ji rádi slyší a já ji rád hraju. Skvělá je taky dávná verze Donnyho Hathawaye a samozřejmě Lennonův originál je nedostižný," podotkl Ferry.

Úplný závěr koncertu byl ve znamení rokenrolu Let's Stick Together. Tou dobou již posluchači opustili místa k sezení a tančili pod pódiem.

Podle hudebních expertů je Ferry již od vydání první nahrávky s Roxy Music v roce 1972 jedním z nejmodernějších a nejstylovějších hudebníků, skladatelů a zpěváků, kteří se objevují v popové a rockové hudbě. Do povědomí širší veřejnosti se dostal hity Slave To Love, Don't Stop The Dance nebo Kiss And Tell. Roxy Music založil Ferry v roce 1971. Dalšími členy byli Phil Manzanera (kytary), Andy Mackay (saxofon a hoboj) a Paul Thompson (bicí a perkuse), Brian Eno (syntetizér, pásky), pozdější slavný hudebník a producent, a Eddie Jobson (syntetizér a housle), který jej nahradil. Skupina existovala od roku 1971 do 1983, znovu se formovala na koncertní turné v roce 2001 a bylo oznámeno, že bude vydáno nové album v letech 2005 až 2008, které však nakonec nevyšlo. Manzanera v roce 2014 oznámil, že skupina již nadále nebude aktivní.