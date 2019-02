Brusel - Belgické aerolinky Brussels Airlines, které létají i do Prahy, zruší příští středu na 150 leteckých spojení. Příčinou je plánovaná celostátní generální stávka v Belgii. Výpadek zasáhne asi dvě třetiny letů plánovaných na 13. února a dotknout by se mohl více než 11.000 cestujících, sdělila letecká společnost. Podle jejích webových stránek budou zrušeny i lety do Prahy.

Klientům, kterých se stávka dotkne, firma nabízí peníze zpět za letenku, nebo budou mít možnost zvolit si jiný termín letu. Žádost mohou cestující vyplnit na internetu. Na 13. února ohlásilo stávku v Belgii několik tamních odborových svazů.