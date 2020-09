Bruselským Čechům karanténa pro Prahu zkomplikuje život

Brusel - Čechům žijícím v belgické metropoli výrazně zasáhne do života zavedení povinné dvoutýdenní karantény pro lidi přijíždějící z Prahy. Někteří se chystají přizpůsobit po návratu svůj režim povinnému pobytu doma, jiní přehodnocují své plány na cesty do Česka. Komplikací se obávají i europoslanci, z nichž někteří se do plenárního zasedání Evropského parlamentu příští týden zapojí pouze na dálku.

Podle belgického ministerstva zahraničí začne opatření vzhledem k rostoucímu počtu nakažených v české metropoli platit od pátku.

"Budu muset nastoupit do karantény a zrušit všechny své pracovní aktivity," popsala ČTK svou situaci designérka Michaela Lebeda, která se z Prahy do Bruselu hodlá vrátit o víkendu. Dva týdny v bruselském bytě jí zkomplikují i péči o dvě děti, které bude do školy muset vodit manžel.

Zrušit bude muset také zářijové bruselské setkání několika desítek krajanů, které pod hlavičkou spolku Milion chvilek pro demokracii jako jeho zahraniční koordinátorka plánovala. "Byť jsem opatrná, tak prostě nemůžu přestat dělat práci, dokud není jasné, co bude," komentovala fakt, že vyrazila do Prahy v době, kdy se možného zavedení karantény vzhledem ke zhoršujícím se pražským číslům v Bruselu někteří Češi již několik dní obávali.

Další bruselská Češka Jana Maxová naopak odkládá cestu do Prahy, kam se chystala na návštěvu rodičů koncem září. "Asi by bylo rozumnější zůstat tady i bez povinné karantény, počkám, jak se situace vyvine," řekla s odkazem na rostoucí počet nakažených v Česku pracovnice jedné z bruselských právnických kanceláří.

Měnit plány budou kvůli karanténě také čeští europoslanci. Zatímco ti, kteří dlouhodobě pobývají v Bruselu, mohou příští týden na plenární schůzi dorazit bez problémů, ti, kteří by cestovali z Prahy, svou účast většinou ani nezvažují.

"Nechci spadnout do karantény, takže ano, plány se mění," odpověděl ČTK na dotaz o své účasti v Bruselu poslanec ODS Evžen Tošenovský, který se ke schůzi připojí na dálku ze své ostravské kanceláře. V Praze hodlá zůstat jeho stranický kolega Alexandr Vondra či Luděk Niedermayer (TOP 09), podle něhož se v současném omezeném parlamentním režimu dají na dálku veškeré parlamentní aktivity zvládnout. "Vzhledem k situaci u nás mám za to, že není dobré vystavovat kolegy i další lidi zbytečně riziku, které u nás notně vzrostlo," zdůvodnil rozhodnutí Niedermayer.

Obtíže však očekávají i někteří čeští politici, kteří jsou momentálně v belgické metropoli. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se v Bruselu patrně bude muset obejít bez části svých asistentů. "Celý můj tým nyní bude nucen omezit veškeré cestování mezi Prahou a Bruselem, což je pro nás značná komplikace," prohlásil politik. Žádné obtíže od vyhlášení karantény naopak nečeká poslanec ANO Ondřej Kovařík pobývající v Belgii. Vzhledem k tomu, že Praha dosud patřila do skupiny lokalit s doporučenou karanténou, zohledňuje omezení při plánování práce svých asistentů dlouhodobě.