Brusel schválil převzetí Credit Suisse domácím konkurentem UBS

Brusel - Evropská komise dnes schválila převzetí druhé největší švýcarské banky Credit Suisse větším domácím konkurentem UBS. Dospěla k závěru, že transakce výrazněji nenaruší hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Komise to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

Credit Suisse se v březnu dostala do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS. Ten doufá, že dohodnutou transakci završí do konce června.

"Komise shledala, že toto spojení výrazněji neomezí hospodářskou soutěž na trzích v EHP, kde se aktivity bank překrývají," uvedla Evropská komise. "Komise zejména zjistila, že sloučená skupina bude na všech těchto trzích dál čelit výrazným konkurenčním tlakům ze strany řady rivalů, včetně několika velkých globálních bank," dodala.