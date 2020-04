Brusel chystá koronavirová pravidla pro letecké dopravce

Brusel - Evropská komise chystá pravidla, podle nichž by měly aerolinky upravit letové podmínky v době bezprostředně po uvolnění koronavirových restrikcí. Patřit by mezi ně mohlo povinné nošení roušek nebo dodržování určité vzdálenosti mezi cestujícími, oznámila tento týden eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová. Některé letecké společnosti, které kvůli pandemii očekávají už tak zásadní propad tržeb, jsou kritické například vůči možnosti, že by část sedadel zůstala povinně neobsazená.

Většina aerolinek provozuje kvůli uzavření hranic či obavám cestujících v současnosti jen minimum letů. Jejich manažeři vyjednávají s vládami o možnostech záchranných investic či úvěrů a netrpělivě vyhlížejí konec omezení.

Brusel chce před letní sezónou, v níž by se podle představ aerolinek mohla alespoň část letadel vrátit na oblohu, připravit nová pravidla. Podle Valeanové by měla počítat například s dodržováním vzdálenosti mezi pasažéry při letu, nošením roušek či pravidelnou dezinfekcí letadel.

Komise podle ní v současnosti na pravidlech pracuje a představit by je chtěla do poloviny května. Jak dlouho je poté budou muset letecké společnosti dodržovat, nechtěla nyní komisařka odhadovat.

"Očekáváme, že krize neskončí a virus tu zůstane," uvedla Valeanová s tím, že přísnější zásady budou možná nezbytné až do doby, než bude dostupná vakcína.

Některé letecké společnosti však v obavě z dalších ztrát nepovažují za dobrý nápad neobsazování části míst v letadlech ve chvíli, kdy by zájem pasažérů dovolil naplnit stroj. Šéf nízkonákladového přepravce Ryanair Michael O´Leary médiím řekl, že by podobné opatření bylo "beznadějně neefektivní", neboť lidé přicházejí do bližšího kontantu už cestou na letiště, při odbavení či nástupu do letadla. Některé další společnosti orientované na nízké ceny se obávají, že by tento krok mohl vést k zásadnímu zdražení letenek, které by ohrožovalo jejich podnikání. Jiné firmy však daly najevo, že by vynechání třetiny míst byly schopné akceptovat.

Asociace leteckých dopravců IATA odhadla, že současná krize může připravit mezinárodní aerolinky o více než 300 miliard dolarů (téměř osm bilionů Kč).

Letecká lobby má v současnosti v Bruselu velmi napilno i z jiného důvodu, neboť se snaží přesvědčit komisi o uvolnění pravidel, která aerolinkám nařizují vrátit peníze zákazníkům za zrušené lety, pokud klienti nechtějí využít jiný termín. Letecké společnosti by rády vzhledem k výjimečným okolnostem a obavám z pomalého návratu k normálu chtěly místo vracení peněz nabídnout cestujícím možnost letět jindy.

Komise však podle Valeanové trvá na původních pravidlech. Aerolinkám už Brusel vyšel vstříc zrušením povinnosti využívat většinu odletových a příletových časů na letištích.