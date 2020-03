BRS bude řešit koronavirus, na hranicích budou kontroly

Praha - Kvůli novému typu koronaviru, kterým se v Česku podle nedělních údajů nakazilo 32 lidí, se dnes znovu sejde Bezpečnostní rada státu. Od rána začnou také platit mimořádná opatření na deseti hraničních přechodech, kde budou policisté, hasiči a celníci namátkově kontrolovat přijíždějící a upozorňovat je na rizika spojená s koronavirem. Nápor patrně čeká praktické lékaře, na které se na základě vládního nařízení začnou obracet lidé, kteří se o víkendu vrátili z dovolené v Itálii.

Ráno před jednáním vlády zasedne Bezpečnostní rada státu, která se bude situací kolem nákazy zabývat. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) jí navrhne zákaz návštěv v domovech pro seniory a nemocnicích. Po jednání vlády se premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) sejdou se zástupci cestovních kanceláří kvůli českým turistům v Itálii, jež je nejpostiženější zemí Evropy.

Na vybraných hraničních přechodech s Německem, Rakouskem a Slovenskem začnou od 7:00 mimořádné kontroly. Policisté budou cestujícím předávat letáky s informacemi o koronaviru a o přijatých opatřeních v češtině, angličtině a němčině. Hasiči budou lidem namátkově měřit teplotu. Opatření by měla přispět k omezení rizika rozšíření koronaviru v zemi.

Hygienici budou praktickým lékařům hlásit všechny lidi, kteří byli v kontaktu s nakaženými koronavirem. Praktici je pak na dálku pošlou do dvoutýdenní karantény. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Na tiskové konferenci to v neděli večer řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

S kým byli nakažení ve styku, sledují hygienici. Pak je posílají do karantény. "Musí kontakty navštívit a rozhodnutí o karanténě jim předat, což je u rostoucího počtu případů zatěžující. Všem poskytovatelům zdravotních služeb či praktikům se nařizuje, aby rozhodli o karanténě u osob, u kterých jim místně příslušné hygienické stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem," uvedl Vojtěch.

První dodávku respirátorů, které centrálně pořídí stát, by měly nemocnice dostat podle Vojtěcha koncem týdne. Nejspíš by je měly obdržet ve čtvrtek a v pátek. Vláda se chystá o procesu nákupu rozhodnout v pondělí a poté se uzavřou smlouvy s výrobci, uvedl ministr. V první nemocniční zásilce by mělo být 190.000 respirátorů, 20.000 těchto pomůcek by měli dostat praktici. "Počítáme s tím, že respirátory zajistíme i pro sociální zařízení, abychom chránili personál a klienty," uvedl Vojtěch. Kdy by domovy pro seniory a další služby mohly ochranné pomůcky dostat, neupřesnil.