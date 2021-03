Brooklyn i díky Hardenovu triple doublu ovládl newyorské derby

Basketbalista Brooklynu James Harden (vlevo) a hráči New Yorku Taj Gibson a Obi Toppin v utkání NBA.

Basketbalista Brooklynu James Harden (vlevo) a hráči New Yorku Taj Gibson a Obi Toppin v utkání NBA. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Basketbalisté Brooklynu porazili v newyorském derby v NBA hostující Knicks 117:112 a výrazně k tomu pomohl James Harden, jenž zaznamenal desátý triple double v sezoně. Americký rozehrávač nastřílel 21 bodů a přidal po 15 doskocích a asistencích. Kyrie Irving přispěl k pátému triumfu Nets za sebou 34 body. Triple double v pondělním programu zaznamenali také LeBron James, Janis Adetokunbo a Luka Dončič.

V derby o New York byl lídrem Knicks s 33 body a 12 doskoky Julius Randle, který v závěru neudržel na uzdě nervy poté, co mu byly 3,2 sekundy před koncem odpískány kroky při pokusu o vyrovnávací trojku. Když pak Harden uzavřel zápas dvěma šestkami, chystal se šestadvacetiletý pivot po skončení duelu situaci vyříkat s rozhodčími a museli jej zadržet spoluhráči. Při odchodu do šaten ještě naštvaně převrhl židli.

"Byl jsem frustrovaný, to je vše. Bojovali jsme a chtěli vyhrát," řekl Randle po zápase městských konkurentů, ve kterém se jeho tým dotáhl na dostřel z osmnáctibodového manka. Rivalitu obou týmů komentoval i Harden, který proti Knicks hrál poprvé od lednového příchodu z Houstonu. "Trošku jsem to dneska ochutnal," konstatoval.

Mistrovští Los Angeles Lakers jasně porazili domácí Golden State 128:97 a James zaznamenal 22 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Po dovršení 35 let dosáhl na dvouciferná čísla ve třech statistikách už podesáté, což je rekord.

Lakers stříleli s úspěšností 63 procent a doskakování ovládli v poměru 53:35, jejich nejlepším střelcem byl s 27 body náhradník Montrezl Harrell. Z kádru Warriors snesl přísnější měřítko pouze Stephen Curry, který nastřílel rovněž 27 bodů.

Adetokunbo předvedl triple double ve třetím utkání za sebou. Milwaukee porazilo 133:122 domácí Washington a nejužitečnější hráč předchozích dvou sezon si připsal 31 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí. V poraženém týmu zaznamenal 37 bodů nejlepší ligový střelec Bradley Beal, Russell Westbrook přidal 23 bodů a 17 asistencí.

Dončičových 25 bodů, 10 doskoků a 16 asistencí nepomohlo domácímu Dallasu proti Los Angeles Clippers. Mavericks prohráli 99:109, hosty táhl s 22 body, osmi doskočenými míči a sedmi finálními pasy Kawhi Leonard.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Brooklyn - New York 117:112, Charlotte - Sacramento 122:116, Dallas - LA Clippers 99:109, Denver - Indiana 121:106, Detroit - San Antonio 99:109, Golden State - LA Lakers 97:128, Phoenix - Memphis 122:99, Washington - Milwaukee 122:133.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 39 27 12 69,2 2. Brooklyn 40 27 13 67,5 3. Boston 38 20 18 52,6 4. New York 40 20 20 50,0 5. Toronto 39 17 22 43,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 39 25 14 64,1 2. Chicago 37 17 20 45,9 3. Indiana 38 17 21 44,7 4. Cleveland 38 14 24 36,8 5. Detroit 39 10 29 25,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 39 21 18 53,8 2. Charlotte 38 20 18 52,6 3. Atlanta 39 19 20 48,7 4. Washington 38 14 24 36,8 5. Orlando 39 13 26 33,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 36 20 16 55,6 2. Dallas 38 20 18 52,6 3. Memphis 36 17 19 47,2 4. New Orleans 39 17 22 43,6 5. Houston 37 11 26 29,7

Severozápadní divize:

1. Utah 38 28 10 73,7 2. Denver 39 23 16 59,0 3. Portland 38 22 16 57,9 4. Oklahoma City 39 17 22 43,6 5. Minnesota 39 9 30 23,1

Pacifická divize:

1. Phoenix 38 26 12 68,4 2. LA Lakers 39 26 13 66,7 3. LA Clippers 41 26 15 63,4 4. Golden State 40 20 20 50,0 5. Sacramento 39 15 24 38,5