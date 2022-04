Brooklyn a Minnesota zvládly předkolo a postoupily do play off NBA

New York - Basketbalisté Brooklynu potvrdili roli favorita a po výhře 115:108 nad Clevelandem prošli do play off NBA. V něm se v 1. kole utkají s Bostonem. Postoupila také Minnesota Timberwolves, která zvítězili 109:104 nad Los Angeles Clippers a v 1. kole play off Západní konference se střetne s Memphisem. Na Cleveland a Clippers čeká ještě opravné kolo, v němž budou bojovat o poslední postupové místo.

Brooklyn v průběhu sezony spadl mimo přímý postup i kvůli tomu, že jeho klíčový hráč Kyrie Irving nemohl jako neočkovaný hrát domácí zápasy. Toto pravidlo už ale New York zrušil a Irving tak mohl táhnout Nets za postupem z předkola. Proti Clevelandu, kde s kariérou v NBA začínal, byl klíčovou postavou a nasbíral 34 bodů a 12 asistencí. Spolupracoval hlavně s Kevinem Durantem, který měl 25 bodů a 11 asistencí.

Cleveland se sice opíral o 34 bodů Dariuse Garlanda, ale celý zápas musel dotahovat náskok Brooklynu, který narostl až na 22 bodů. V poslední čtvrtině sice Cavaliers snížili až na pět bodů, ale Nets už si výhru pohlídali. "Je třeba ocenit, že se hráči nevzdali a bojovali, ale nesmíte dovolit takovému soupeři odskočit na 22 bodů. Proti tak zkušeným hráčům je pak už téměř nemožné takovou ztrátu dohnat," řekl trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff. "My to zvládli a teď nás čeká opravdu senzační basketbal," řekl Irving k sérii s Bostonem.

Druhý zápas předkola byl mnohem vyrovnanější, oba celky se střídaly na delší úseky ve vedení. Clippers ještě ve čtvrté čtvrtině vedli o deset bodů, ale závěr patřil Minnesotě. Ta se přitom potýkala se slabším výkonem klíčového pivota Karla-Anthonyho Townse, který za 24 minut trefil jen tři střely a vyfauloval se. Zastoupily ho však další opory. Anthony Edwards zaznamenal 30 bodů a D'Angelo Russell 29 bodů.

Oba táhli obrat v posledních osmi minutách a to hlavně Edwards, jenž byl téměř u všeho a dal v posledních šesti minutách deset bodů. Proměnil i klíčové trestné hody, které sebraly Clippers šanci střílet na vyrovnání. "Myslím, že patřím mezi nejlepší obránce, ale Edwardse prostě nejde bránit," ocenil výkon soupeře Patrick Beverley. Clippers, které 34 body táhl Paul George, čekají na vítěze duelu mezi New Orleans a San Antoniem, s nímž se střetnou o poslední místo v play off. Cleveland se o něj utká s vítězem duelu mezi Charlotte a Atlantou.

Výsledky předkola play off NBA:

Východní konference:

Brooklyn - Cleveland 115:108.

Západní konference:

Minnesota - LA Clippers 109:104.