Bronz má pro nás cenu zlata, prohlásil třígólový Pastrňák

Tampere - Bronzová medaile českých hokejistů z mistrovství světa ve Finsku má podle útočníka Davida Pastrňáka hodnotu zlata. Češi vybojovali první cenný kov po 10 letech v zápase o třetí místo proti USA po velkém obratu z 1:3 na 8:4. Pastrňák k němu přispěl hattrickem ve třetí třetině a přiznal, že první dvě odehrál hrozně. Měl radost, že tým získal medaili pro Romana Červenku a Davida Krejčího.

"Pro nás je ten bronz strašně důležitý, hrozně jsme medaili chtěli urvat. Na konci dne má pro nás bronz cenu zlata," řekl Pastrňák v rozhovoru s novináři. Po drtivé prohře 1:6 v semifinále s Kanadou zkritizoval svůj výkon a spokojený s ním nebyl ani v průběhu duelu o bronz.

"První dvě třetiny jsem i dnes hrál hrozně. Někdy ale stačí jedno střídání a všechno se otočí. Proto ten hokej hrajeme. Moc mě těší, že jsme udělali nějaký úspěch pro český hokej, pro naše fanoušky. Já jsem i rád kvůli Krejčovi s Červusem, že se nám to povedlo. Mají nějaký věk, nikdy nevíte, kdy budete zase reprezentovat. Přijel jsem po čtyřech letech, nevím, kdy to bude příště. Hrozně si vážím, že jsme medaili vyhráli i pro tyhle starší kluky," uvedl Pastrňák.

Červenka ho dnes nadchl nejen hokejovým uměním. "Děsně mě hřeje, jak jsem ho viděl radovat se po jeho gólu na 4:3. Tohle jsem u něj ještě nikdy neviděl. Krejča a Červus byli naši lídři na ledě i v kabině. Táhli nás i tím, jak moc chtěli uspět oni," podotkl Pastrňák.

Češi vstupovali do třetí třetiny za nepříznivého stavu 2:3, ale nakonec předvedli velkolepý obrat. O polovinu ze šesti tref v závěrečném dějství se postaral Pastrňák, na všechny mu asistoval Tomáš Hertl.

"Jsme zvyklí z Letňan, kam chodíme hrát s veterány v létě. Ne, byla to od Kariho super změna. Celkově bylo všechno pozitivní. Věděli jsme, že potřebujeme stáhnout to manko, byli jsme pak sebevědomí, že výsledek dovedeme otočit. Amerika hrála na čtyři obránce, tak jsme budovali celou naši hru na třetí třetinu," konstatoval šestadvacetiletý útočník.

"Nemám problém hrát s dobrými spoluhráči a já vím, co od Hertlíka čekat. On mi hned říkal, že se udrží na puku v útočném pásmu, ať si pro puk přijedu, že půjde do brány a já mám střílet. Naštěstí nám to tam padlo. Změna byla od trenéra výborný krok, že přehodil lajny. Je super, že jsme se dokázali zvednout i po tom semifinále, kdy jsme byli hodně zklamaní," mínil Pastrňák.

Kvůli testu na doping si bezprostředně po zápase s ostatními spoluhráči radost z medaile příliš nevychutnal. "Byl jsem hodinu a půl na dopingu, v šatně jsem ani moc nebyl. Ale řeknu vám, že i těch prvních deset minut byla paráda. Jsme moc rádi, že aspoň ten bronz jsme urvali," prohlásila opora Bostonu.

Na šampionát dorazil v jeho průběhu po vyřazení s Bruins v play off NHL. S tlakem na svou osobu ale neměl problém. "Přeci jen jsem v Americe už nějaký rok. S tlakem jsem nějaké problémy dřív měl, ale dnes jsem úplně jiný hráč, naopak ho beru jako motivaci. Našel jsem cestu, jak s tlakem pracovat. Vyhovuje mi to, snad to tak půjde dál," řekl Pastrňák.

Jeho maminku si ve druhé třetině našly kamery a zatancovala tzv. "referee dance", speciální tanec, který provází celé MS. Je složený z gest rozhodčího, která ukazují různé tresty. "Viděl jsem to, podala parádní výkon. Ve druhé třetině, kdy jsem neměl moc náladu se na to koukat. Zvládla to hodně dobře. Dejme jí kredit, že nás nakopla," uvedl rodák z Havířova.

Rozhovor s novináři absolvoval s plechovkou finského piva. "Ale jo, dá se. Plechovka vypadá hrozně, ale chutná líp než vypadá," prohlásil s úsměvem Pastrňák.