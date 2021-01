Brno vyhrálo podruhé za sebou s čistým štítem gólmana Vejmelky

Brno - Hokejisté Brna vyhráli ve 32. kole extraligy nad Karlovými Vary 3:0. Branky vítězů dali Jakub Valský, Peter Mueller a Silvestr Kusko. Kometa zvítězila podruhé v řadě a její brankář Karel Vejmelka podruhé za sebou udržel čisté konto. Energie nebodovala po pěti zápasech, v tabulce klesla na šesté místo, Brno zůstává deváté.

"Měli jsme zápas pod kontrolou v celém průběhu. Druhá nula našeho gólmana potěší, dobrý útok se rodí z dobré obrany," byl potěšen asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Asistent kouče hostí Tomáš Mariška naopak nemohl být spokojen. "Nedodrželi jsme předzápasový plán, chyběl nám důraz v přebrankovém prostoru. Domácí vyhráli zaslouženě."

Brno nastoupilo bez zraněného nejlepšího střelce Schneidera, ale zase s čerstvou posilou do obrany Zámorským, který nastoupil v první formaci. Největší šanci v první třetině měl na své holi obránce Němec, ale střelu z mezikruží mu vychytal Novotný, stejně jako dorážku Muellera. Tyč mu pak pomohla v 15. minutě po Horkého teči Valského střely.

Hosté se jen těžko dostávali přes střední pásmo před Vejmelku, jejich největší šanci měl Vondráček, ale brněnského gólmana zblízka nepřekonal. Vary pokračovaly v aktivní hře plné pohybu a napadání i po první přestávce, ale Brno na to bylo připraveno a nepustilo soupeře do šancí. "Byli na nás dobře připraveni, my jsem si nenašli cestu před jejich branku," říkal Libor Zábranský mladší, který z Brna hostuje právě ve Varech a poprvé hrál v DRFG Areně proti týmu svého otce.

Čekání na první gól ukončil ve 25. minutě Valský, který uplatnil důraz na brankovišti a dorazil bekhendovou střelu Muellera. Branka Kometu nakopla k větší ofenzívě, blízko druhé brance byl Horký po přihrávce Klepiše, ale Novotný si připsal další skvělý zákrok.

Šanci vyrovnat měl ve vlastním oslabení Kohout, jenže nájezd na Vejmelku neproměnil. Varům se nepovedla ani přesilovka na přelomu třetin a trest přišel záhy. Akci prvního brněnského útoku zakončil nechytatelně Mueller svým dvanáctým gólem v sezoně. "To byl poslední hřebíček do naší rakve," posteskl si Mariška.

Pro hosty to byl signál ke zvýšení náporu, ale hlavně efektivity. Brno si však své zasloužené vedení hájilo pečlivou defenzívou a brejkovými situacemi, z nichž navíc jednu proměnil Kusko. O výsledku zápasu tak bylo rozhodnuto.

Hlasy trenérů po utkání: Jan Zachrla (Brno): "Měli jsme zápas pod kontrolou v celém jeho průběhu. Byli jsme nachystáni na soupeře, který výborně bruslí a pohlídali jsme si to. Potěšila nás druhá Vejmelkova nula za sebou, pro trenéry je to lepší, než vyhrát 9:7. Potvrdila se stará hokejová pravda, že dobrý útok dělá dobrá obrana. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nám se dnes nepodařilo dodržet plán, s kterým jsme do zápasu šli. Nedokázali jsme podržet kotouč, ztráceli jsme spoustu puků v obranném pásmu, neudrželi jsme se v útočném pásmu. Nedali jsme branku a tím pádem jsme nemohli pomýšlet na body. Nevyužili jsme přesilové hry, byli jsme slabší v předbrankovém prostoru. Poslední hřebík nám dala nevyužitá početní výhoda na začátku třetí třetiny, pak jsme dostali třetí gól. Kometa byla lepší a zaslouženě vyhrála."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Valský (Mueller), 43. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 50. Kusko (Vincour, Zámorský). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný - Axman, Rožánek. Vyloučení: 5:6, Využití: 0:0. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, O. Němec, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Klepiš, Valský - Kusko, Brabenec, Vincour - Šoustal, F. Dvořák, Bondra. Trenér: L. Zábranský st.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.