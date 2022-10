Brno-střed chce prověřit možnou manipulaci při přidělení 40 obecních bytů

Brno - Městská část Brno-střed chce prověřit až 40 bytů, u kterých měl kontrolní výbor v uplynulém volebním období podezření na manipulaci při přidělování. Pokud byly byty přiděleny na základě nepravdivých informací, bude rada městské části požadovat navrácení bytů, uvedl dnes v tiskové zprávě starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS). V kauze přidělování bytů na radnici Brno-střed policie obvinila osm lidí, z toho dva jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka.

Advokát Zdeněk Joukl ČTK řekl, že radnice by klidně mohla byty požadovat zpět, pokud jí zájemci o bydlení uváděli mylné informace, na jejichž základě byt získali. "Je to dáno zákonem, pokud si tedy radnice tyto podmínky ze smluv nevyloučila," řekl Joukl. Pokud by takový zájemce na výzvu byt nevrátil, lze to podle Joukla řešit žalobou na vyklizení bytu.

Podezření na manipulaci při přidělení 30 až 40 bytů zveřejnila minulý týden předsedkyně kontrolního výboru Monika Lukášová Spilková. Rada městské části proto dnes pověřila tajemníka, aby ji vyzval k poskytnutí seznamu. "Pokud nám seznam poskytne, tyto byty okamžitě prověříme. Pokud se ukáže, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací žadatelů, vyzveme je k vrácení bytů a podnikneme další potřebné právní kroky," uvedl Mencl. Lukášová Spilková ČTK řekla, že část adres nebo alespoň příklady radnici poskytne, má už ohledně toho domluvené setkání. Nemůže však poskytnout celý seznam nebo komplexní materiál se všemi adresami a jmény zájemců, protože jej odevzdala policii a je možné, že by mohl být součástí vyšetřování.

Starosta připomněl, že v minulých dvou letech se kontrolní výbor zabýval jen třemi podněty týkajícími se přidělení bytů a všechny byly uspokojivě vyřešeny. "Jestliže nyní paní předsedkyně přichází do médií s vyjádřením o dalších 30 až 40 bytech, u kterých má spolu s dalšími zástupci opozice podezření na manipulaci, je na místě otázka, proč se výbor kontrolou přidělení těchto bytů nezabýval nebo nedal podnět ke kontrole jinému orgánu městské části, aby mohla být zjednána náprava a zabráněno možným škodám. V každém případě však postup kontrolního výboru nelze hodnotit jinak než selhání kontrolní funkce v oblasti přidělování bytů," řekl Mencl.

Lukášová Spilková minulý týden uvedla, že zástupci opozice na nesrovnalosti upozorňovali na výboru, bytové komisi i zastupitelstvu a obrátili se i na magistrát, ale nic nevedlo k nápravě. Proti slovům starosty se dnes ohradila a řekla, že nebyla politická vůle situaci řešit a na upozornění se jí vždy dostalo odpovědi, že je vše v pořádku. Proto se už dříve obrátila na policii.

Policie vyslechla v souvislosti s kauzou manipulace s obecními byty 30 lidí, provedla 28 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Kromě Bradáče a Červinky jsou obvinění i Radim Suchánek, který pracoval ve Správě nemovitostí Brno-střed, Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle informací České televize spjati s brněnským realitním trhem.

Suchánek už se vzdal mandátu zastupitele v Černovicích a ukončil členství v ANO. Bradáč tak zatím neučinil, je ve vazbě. Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) dnes ČTK a Právu řekla, že strana počká na to, jaké kroky učiní Otakar Bradáč prostřednictvím svého obhájce. Pokud by žádné kroky neučinil, příslušné stranické orgány by to musely řešit do doby ustavujícího zasedání zastupitelstva v městské části Brno-střed. S ohledem na podanou stížnost na volby ale zatím není jasné, kdy se v městské části zasedání uskuteční.