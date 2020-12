Brno s debutujícím trenérem Dostálkem po obratu zdolalo Slovácko

Brno - Fotbalisté Brna ve 12. kole první ligy porazili Slovácko 2:1 díky obratu v závěrečné pětiminutovce a dočkali se premiérové domácí výhry po návratu do nejvyšší soutěže. Úspěšný debut zažil staronový trenér Zbrojovky Richard Dostálek, jenž den před utkáním vystřídal Miloslava Machálka. Slovácko poslal do vedení v 76. minutě Jaromír Srubek, ale střídající Ondřej Vaněk z penalty a Adam Fousek rozhodli o triumfu nováčka. Hostující Michal Kadlec byl v 84. minutě vyloučen. Brňané poskočili na 16. místo, mužstvo z Uherského Hradiště je v tabulce desáté.

"Udělali jsme pro vítězství maximum a vyplatilo se nám to. Vaněk zvládl závěr utkání zodpovědně," řekl Dostálek. "Věřil jsem od začátku, že vyhrajeme. Stalo se a výhra nás určitě hodně nakopne," doplnil osminásobný reprezentant Vaněk v nahrávce pro média.

Dostálek hned na šesti postech pozměnil sestavu oproti poslednímu zápasu s Pardubicemi a týmu chvíli trvalo, než si v jiném složení sedl. Po opatrné čtvrthodině se o první střelu zápasu postaral Šumbera, který ale z 20 metrů zamířil těsně vedle, vzápětí nepřesně pálil Štepanovský.

Domácí si během prvního poločasu udržovali mírnou převahu, měli na svých kopačkách více míč, ale v žádnou větší střeleckou příležitost to nepřetavili. Slovácko se dostalo do největší šance ve 38. minutě, Reinberkův centr hlavičkoval Kliment do břevna, od něj se míč odrazil na brankovou čáru, ale podle sudích nikoliv celým objemem, takže skóre se neměnilo.

Nestalo se tak ani v závěru poločasu, kdy poklidný průběh duelu oživila šance ligového debutanta Srubka, který neuklidil míč zblízka do sítě, a také tvrdě střílejícího Petržely, jenž dnes nastoupil k 400. ligovému utkání.

Po přestávce se hra vrátila do opatrného módu, u obou týmů dominovaly obrany a byla také patrná absence nápadu, který by přinesl výraznější příležitost. V 60. minutě hlavičkoval Růsek, o sedm minut později se dostal do brejku Přichystal, ale zkušený Kadlec včas uhasil gólové nebezpečí a vyznamenal se i o pár minut poté, když zblokoval střelu Štepanovského.

Slovácko zahrozilo dvěma střelami zdálky, ale pokusy Jurečky ani Šimka si cestu do sítě nenašly. Stalo se tak až v 76. minutě, kdy po centrovaném přímém kopu Havlíka propadl míč mezi brněnskými stopery a Srubek zblízka otevřel skóre. "Zavřel jsme oči a trefil jsem balón. Byl jsem moc rád, že to tam spadlo," radoval se dvacetiletý Srubek, který dosud hrával jen MSFL za béčko Slovácka.

Brno se pustilo do tlaku a bylo za to odměněno. Po závaru v šestnáctce zahrál stoper Kadlec reflexivně rukou, viděl červenou kartu a nařízenou penaltu v 85. minutě bezpečně proměnil Vaněk.

"Jsem strašně rád, že jsem dal gól a pomohl mužstvu ke třem bodům. Je to pro mě obrovské zadostiučinění, pod trenérem Machálkem jsem nedostával tolik šancí," uvedl Vaněk.Třicetiletý záložník v poslední minutě rozehrál šikovně standardní situaci na Fouska, který z úhlu prostřelil Bajzu a dokonal obrat. Zbrojovka doma v nejvyšší soutěži porazila Slovácko počtvrté za sebou. "Ztratili jsme zbytečně body. Vedení čtvrt hodiny před koncem už musíme uhlídat," prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Hlasy po utkání: Richard Dostálek (trenér Brna): "Budu stručný. Nevstoupili jsme do utkání příliš dobře. Projevila se na nás nervozita, která nás provází v této době. Pak jsme se dostali do hry, ale hráli jsme proti velmi dobrému soupeři, který nás přehrával ve středu pole, a my jsme měli problém s přebíráním hráčů. Ale udělali jsme pro vítězství maximum a vyplatilo se nám to." Martin Svědík (trenér Slovácka): "Pro mě je to velice těžké hodnocení, protože jsme prohráli zápas, který jsme měli dobře rozehraný. V úvodu to byl velký boj o střed pole, někteří naši hráči zůstali za očekáváním, ale pak jsme líp kombinovali a vytvořili si šanci, kterou jsme proměnili. Dostali jsme se do vedení, ale pak přišel z naší strany kolaps. Přišlo vyloučení, góly po standardních situacích a faulech na pozicích, které jsou nebezpečné, a to se prokázalo. Ztratili jsme zbytečně body. Vedení čtvrt hodiny před koncem už musíme uhlídat."

Zbrojovka Brno - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0)

Branky: 85. Vaněk z pen., 90. Fousek - 76. Srubek. Rozhodčí: Dubravský - Mikeska, Dohnálek - Orel (video). ŽK: Srubek (Slovácko). ČK: 84. Kadlec (Slovácko). Bez diváků.

Brno: Šustr - Bariš, Dreksa, Šural, Kotula (82. Hladík) - Čermák (10. Vaněk), Sedlák - Štepanovský (82. Reiter), Pachlopník (62. Přichystal), Šumbera (62. Fousek) - Růsek. Trenér: Dostálek.

Slovácko: Bajza - Reinberk (80. Tomič), Srubek, Kadlec - Šimko, Daníček, Havlík - Hellebrand (63. Jurečka), Sadílek (80. Kalabiška), Petržela (63. Navrátil) - Kliment. Trenér: Svědík.