Brno remizovalo s Teplicemi 2:2 a doma bodovalo po dvou prohrách

Brno - Fotbalisté Brna remizovali v devátém kole první ligy s Teplicemi 2:2. Všechny góly padly už v úvodním poločase. Na vedoucí trefu teplického Roberta Jukla domácí odpověděli brankami Musy Alliho a Michala Ševčíka, v nastavení stihl vyrovnat Tomáš Kučera. Moravský nováček doma bodoval po dvou předchozích prohrách a v neúplné tabulce je čtvrtý, Teplicím patří 11. místo.

Domácí vstoupili do utkání s nekoncentrovanou defenzivou a byli za to potrestáni. Přetažený centr v sedmé minutě vrátil na hranici pokutového území Shejbal a nikým nekrytý Jukl měl usnadněnou cestu k vedoucímu gólu Teplic.

Brno se rychle otřepalo, jeho ofenzivu táhl na levé straně křídelník Alli, v 17. minutě se ještě tvrdou střelou neprosadil Ševčík, jehož vychytal Mucha, ale o minutu později už Nigerijec Alli opřel svoji střelu o tyč a dal premiérovou branku v české lize.

Tlak Zbrojovky nabral na intenzitě, ze středu pole jej řídil Ševčík a dvakrát byl u akce, která mohla skončit gólem. Dočkal se ve 37. minutě, kdy se do vápna přes teplické zadáky probil Musa, po jehož přihrávce dal Ševčík svůj pátý ligový gól v sezoně. Reprezentant do 21 let se v čele týmové tabulky střelců osamostatnil před Řezníčkem.

Třetí gól Brna visel ve vzduchu po střelách Hladíka a Hrabiny, v nastaveném čase ale přišlo vyrovnání. Domácí tým na několik pokusů nestihl odkopnout míč do bezpečí a Kučera ho poslal přesně k tyči.

Krátce po přestávce daly sice Teplice třetí gól z kopačky Gninga po dalších nesrovnalostech v zadních řadách Brna, nicméně sudí Batík jej po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdu odvolal.

Zajímavý duel pokračoval útočnými akcemi na obou stranách, nebezpečně stříleli Musa s Řezníčkem u Zbrojovky a Trubač s Gningem u hostů, gólmani však byli připraveni.

I závěrečná desetiminutovka se odehrála se snahou strhnout vítězství na svoji stranu. Gning ani Řezníček ale neuspěli, domácí tak získali pátý bod ze svého stadionu v ročníku. Teplice se Zbrojovkou neprohrály čtvrtý soutěžní duel za sebou, ale současně v Brně protáhly čekání na ligové vítězství na čtyři utkání.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápas to byl atraktivní možná pro diváky, ale ne pro mě. My jsme chtěli být v úvodu nebezpeční, ale nechali jsme si dát po chybě gól, což mrzí. Během celého duelu jsme pustili Teplice do pár velmi zajímavých situací, které si vypracovaly, ale nedokázaly je využít. Prosadily se až po našich chybách. To jsou věci, které musíme dostat z naší hry pryč. Ve druhém poločase jsme soupeře přehráli, ale neřešili jsme dobře finální situace, proto jsme dnes velmi zklamaní. Chtěli jsme mít před reprezentační přestávkou 16 bodů, což se nepovedlo, ale i tak jsme s první částí soutěže spokojeni. Jsme nováčci, někteří hráči si na první ligu teprve zvykají, ale jsme důstojným hráčem v soutěži."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "S bodem dnes musíme být spokojeni, v první půli to byla přestřelka, která se musela lidem líbit, ale už méně nám trenérům. Na to lidi chodí, když padají hezké góly. Nám hrozně pomohla vyrovnávací branka na konci první půle. Ve druhém poločase byla Zbrojovka lepší na balonu, my jsme odvraceli řadu centrů silou vůle, ale hrozili jsme brejky. Myslím, že bod ve finále tady musíme brát. Výborně na straně Brna hrál Alli, hodně tam lítal, po přestávce jsme ho zdvojovali, odehrál výborný zápas."

Zbrojovka Brno - FK Teplice 2:2 (2:2)

Branky: 18. Alli, 37. Ševčík - 7. Jukl, 45.+3 Kučera. Rozhodčí: Batík - Pečenka, Leška - Machálek (video). ŽK: Kučera, Hyčka (oba Teplice). Diváci: 4118.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Matejov - Texl (75. Blecha), Souček - Alli, Ševčík, Hladík (75. Fousek) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Jukl, Kučera, Shejbal (90.+3. Kodad) - Trubač (87. Dramé) - Gning (90.+3. Mareček), Žák (76. Fila). Trenér: Jarošík.