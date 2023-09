Brno prohrálo s Litvínovem 2:3 a je bez bodu v extralize poslední

Brno - Hokejisté Brna prohráli v 3. kole extraligy na svém ledě s Litvínovem 2:3 a stále čekají na první body v nové sezoně. Kometa vedla 1:0, když její první gól v sezoně dal Lukáš Cingeľ, Severočeši vývoj otočili i zásluhou dvou tref Jindřicha Abdula. Brno zůstává po třech zápasech na posledním místě tabulky, Litvínov vyhrál poprvé venku.

Na domácích hráčích jakoby v úvodu ještě ležela deka z předchozích nezdarů a tak se do prvních šancí dostali hosté. Už ve třetí minutě vybídl Zygmunt ke skórování Demela, jenže Furch byl na svém místě.

Brno se prvního gólu sezony dočkalo po 127 minutách a 11 vteřinách, kdy po ose Lintuniemi, Pospíšil otevřel skóre Cingeľ trefou za záda gólmana Tomka.

Severočechy, kterým chyběl nemocný Ondřej Kaše, gól nedeprimoval, dále praktikovali svoji nátlakovou hru a v 15. minutě byli odměněni. David Kaše našel v mezikruží Abdula a jeho přesná střela si našla cestu do sítě. Abdul bodoval i ve třetím extraligovém kole.

Kometa se ve druhém dějství hodně trápila v rozehrávce, což jí znemožňovalo přejít do souvislejší ofenzívy a tak jedna z mála jejich šancí vznikla po brejku rychlého Ďalogy přes celé hřiště.

Litvínov číhal na svoji příležitost, důsledně bránil svoji modrou čáru a přecházel do rychlých protiútoků, jimž ale chyběla přesnost v koncovce.

Verva se druhé trefy dočkala ve své první přesilové hře v utkání. Jednu střelu ještě dokázal Furch vyrazit, ale z levé strany dopravil puk do branky Kirk a britský reprezentant se tak dočkal svého prvního gólu v české extralize. Třetí litvínovský gól měl na holi Hlava, ale po sólovém nájezdu trefil pouze tyč brněnské svatyně.

Ani ve třetí třetině hosté neupustili od své poctivé defenzívy a jednoduchých kombinací směrem dopředu, které dělaly Brnu dost problémů. Ve 45. vystihl Abdul laxní přihrávku Pospíšila a po brejku prostřelil Furcha.

Slovenský reprezentant svoji chybu odčinil v 51. minutě, kdy se od modré čáry dostal k nájezdu na Tomka a suverénně jej proměnil. Brno tak získalo psychickou vzpruhu do závěrečného náporu, svého soupeře výrazně přestřílelo, ale vyrovnat se mu nepodařilo ani při 80 vteřin trvající power play. Verva tak vyhrála čtvrtý z posledních šesti vzájemných utkání s Brnem.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (Brno): "Nehodnotí se mi to dobře. Nám dal šanci gólman, když v prvních pěti minutách jsme pustili hosty do šancí, byli jsme zkoprnělí a podržel nás Furch. Měli jsme ve hře pasáže, kdy jsme si hru zbytečně komplikovali a místo střel si nahrávali. Litvínov si pomohl přesilovkou a my ne. V tom byl největší rozdíl, což se ukázalo na konci při power play, kdy jsme měli šance na vyrovnání, ale nedokázali jsme Tomka překonat."

Karel Mlejnek (Litvínov): "My jsme očekávali těžký zápas, to se potvrdilo. Domácí dnes hráli kombinačně dobře a vytvořili si spoustu příležitostí ke vstřelení branky. Nás mrzí začátek, kdy jsme v prvních pěti minutách měli tři přečíslení a všechna byla tutová. Otěže pak převzal soupeř, byl aktivní a dělal nám starosti. Rozhodla naše proměněná přesilovka a ubránění početní výhody Brna, proto jsme uhráli tři body."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 2:3 (1:1, 0:1. 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Cingeľ (K. Pospíšil, Lintuniemi), 51. K. Pospíšil (Cingeľ) - 15. Abdul (D. Kaše), 35. Kirk (Hlava, Jaks), 45. Abdul. Rozhodčí: Vrba, Kika - Lederer, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 6103.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Ščotka, Ďaloga, Holland, Lintuniemi, Gazda, Kučeřík, L. Kaňák - Moses, Cingeľ, K. Pospíšil - Kohout, Marcinko, Flek - Okál, Holík, Zaťovič - Jenyš, Zembol, J. Hruška. Trenér: P. Martinec.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - Abdul, D. Kaše, Kirk - Hlava, Gut, Válek - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.