Brno prohrálo s Karvinou a stále čeká na první výhru

Brno - Fotbalisté Karviné vyhráli v 6. kole první ligy v Brně 2:0. Skóre otevřel v 58. minutě Kristi Qose z pokutového kopu a vítězství pojistil o devět minut později Tomáš Ostrák. Domácí dohrávali bez vyloučeného Antonína Růska. Karviná bodovala i ve třetím venkovním zápase této ligové sezony. Naopak brněnský nováček stále čeká na první výhru po návratu mezi elitu a v neúplné tabulce zůstává s jedním bodem poslední.

V úvodu zápasu se nečekaně aktivně pustili do ofenzivy hosté. Už ve 4. minutě dvakrát "hořelo" před brankou domácích, nejprve po hlavičce Mikuše a vzápětí po dorážce Ostráka, jemuž míč naservíroval Papadopulos. V obou případech byl na svém místě gólman Šustr.

Brno se dostávalo do hry pozvolna. V 15. minutě se do první vážnější akce zapojil z druhé vlny Hladík, ale jeho střela z hranice šestnáctky mířila těsně vedle. Ve 22. minutě připravili středoví hráči Zbrojovky střeleckou příležitost Růskovi, ale mladý gólman Karviné Neuman ji zlikvidoval.

O dvě minuty později zase zasáhl před Přichystalem stoper Santos. Brno si v této fázi hry udržovalo územní převahu, bylo aktivnější, ale v rozhodujících fázích akcí jeho hráčům chyběl klid k zakončení. To stejné platilo i při ojedinělé útočné akci hostí a střele Ostráka ve 39. minutě.

Zbrojovce nevzal útočný elán po změně stran ani silný protivítr. Už ve 47. minutě naservíroval Reiter ideální možnost Přichystalovi, ale vítězem jejich souboje se stal opět karvinský gólman.

Rána do brněnského náporu přišla v 55. minutě. Gólman Šustr váhal při rozehrávce tak dlouho, až se dostal do souboje s Papadopulosem, kterého fauloval. Sudí Královec si penaltový verdikt nechal posvětit videem a pokutový kop pak "panenkovským" dloubákem proměnil Qose.

Brno se sice rychle otřepalo ze zbytečně zaviněné penalty, znovu vyrazilo do útoku, jenže opět doplatilo na chyby v obraně. Dlouhý nákop zpracoval Ostrák, zbavil se Hlavici a podruhé překonal Šustra. Dočkal se prvního gólu v české lize.

Rozdíl dvou branek se podepsal na úrovni zbytku utkání. Karviná v pohodě bránila svůj náskok a mohla ho ještě navýšit po dělovce Bartošáka z přímého kopu, ale Šustr třetímu gólu zabránil. Brno se ještě snažilo o zkorigování výsledku, ale po vyloučení Růska v 83. minutě už za pískotu fanoušků rezignovalo.

Hlasy po utkání:

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Mně to připadá jako na kolovrátku, jak se musím opakovat. Schází nám kvalita, chybou je i neproměňování gólových příležitostí, do kterých se dostaneme. Přišla hloupá chyba a gól na 0:1, pak nedisciplinovanost Tondy Růska, které dostane červenou kartu. To vás semele. Nebyli jsme horším týmem, ale když nedáme tři jasné příležitosti, nejde vyhrát. Máme stále obrovské problémy se zdravotním stavem, to je velké oslabení. Je hrozně složité dát tým dohromady. Nezbývá než toto období přečkat a reprezentovat Brno tak, jak si představujeme my a zejména fanoušci. Nejsme dosud důstojným soupeřem. Jestli mám strach o svoji budoucnosti zde? To není otázka pro mě."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas, který ovlivnil i silný vítr. Dobře jsme začali, měli jsme šance, pak se dostalo do hry Brno přes naše krajní beky. Ve druhé půli jsme hráli s větrem v zádech a šli jsme do vedení po penaltě. Domácí začali hrát vabank a nám se otevřela vrátka k brejkům. Jeden z nich proměnil Ostrák, který podává velmi dobré výkony. Dnes ale musím pochválit celý tým. Hráči dodrželi taktické pokyny a jsme rádi, že si vezeme domů tři body."