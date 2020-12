Brno pro příští rok schválilo rozpočtové výdaje 15,3 miliardy Kč

Ilustrační foto - Stavba velkého městského okruhu Žabovřeská v Brně (na snímu ze 4. listopadu 2020 je celkový pohled na staveniště) míří do druhé etapy. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) chce stavbu zhotoviteli předat na přelomu listopadu a prosince. Tramvajová výluka linky 1, která může trvat až dva roky, začne podle předběžného termínu v lednu příštího roku. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala dnes novinářům řekl, že je to nejvýznamnější stavba v Brně za posledních deset let. Náklady přesahují dvě miliardy korun. ČTK/Zehl Igor