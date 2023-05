Brno pouze remizovalo se Zlínem a po roce sestoupilo z první ligy

Brno - Fotbalisté Brna po jediné sezoně sestoupili z první ligy. Zbrojovka doma v přímém souboji o udržení v nejvyšší soutěži musela Zlín porazit, ale v duelu posledního pátého kola nadstavbové skupiny o záchranu s ním pouze uhrála bezbrankovou remízu. "Ševce" čeká příští týden baráž o udržení s Vyškovem.

Zbrojovka přitom po podzimních 16 kolech měla desetibodový náskok na tehdy poslední Pardubice. V dubnu místo odvolaného trenéra Richarda Dostálka přišel Martin Hašek, jenž zažil vítěznou premiéru. Ve zbylých osmi kolech ale jeho svěřenci už nevyhráli. "Sezona skončila, s ní i moje smlouva. Úlohu záchrany jsem nesplnil a uvidíme, co bude dál," řekl na tiskové konferenci Hašek.

Brno neskórovalo v pátém z posledních šesti kol. Sestup neodvrátil ani útočník Jakub Řezníček, s 19 góly druhý nejlepší střelec ligové sezony. "Koruna Krále střelců byla až na druhém místě. V první řadě jsem chtěl přispět k záchraně, ale jarní část sezony jsme zmrvili," prohlásil Řezníček.

Klíčové utkání začali lépe domácí a už ve čtvrté minutě měli vyloženou šanci k otevření skóre. Alli našel ve vápně nabíhajícího Faltu, jehož střelu brankář Stanislav Dostál vytáhl nad břevno. "Byla to asi největší šance zápasu. Dát z ní gól, vypadalo by to jinak," podotkl Hašek.

Duelu dále dominovala spíše defenziva, ani jeden tým nechtěl případnou chybou posadit soupeře na koně. V 19. minutě se do zakončení dostal Řezníček, ale po přihrávce Texla svůj nadstavbový střelecký půst neprotrhl.

Hra se přelévala ze strany na stranu, Zlín se dostal do zakončení zásluhou Fantiše, jehož střelu nejprve zblokovala ve 27. minutě brněnská obrana na roh a o dalších pět minut později ji chytil Berkovec. Ve 34. minutě spálil domácí Hladík druhou vyloženou šanci Zbrojovky, když zblízka přestřelil, ve 40. minutě vyrazil Dostál dělovku Hrabiny.

Druhá půle začala velkou šancí Zlína, po brejku vystřelil z hranice šestnáctky Hrubý, jenže Texl v posledním momentu ránu zblokoval. Brno ale muselo k záchraně gól dát, v 55. minutě však Dostál chytil prudkou hlavičku Řezníčka. "Jsem rád, že jsem pomohl k remíze, ale musím ocenit celé mužstvo, jak to zvládlo," poznamenal Dostál.

Tlak Brna postupem času gradoval. Na hrotu se bil o pozice a gól Řezníček, tvrdě vypálil opět Hladík, Alli se pokusil driblinkem zdolat pevnou obranu Zlína, jíž kraloval gólman Dostál. Do náporu Zbrojovky přišly brejkové šance Zlína, jednu vyloženou zazdil Silný, ale mrzet ho to nemuselo.

"Ševci" bodovali ve třetím kole po sobě a se 13 nerozhodnými výsledky se stali remízovými králi ligy. Baráž s Vyškovem rozehrají ve čtvrtek doma, o tři dny později je čeká venkovní odveta. "Dnes jsme podřídili taktiku tomu, abychom bodovali, což se povedlo. Ale úleva to pro mě bude, až zvládneme baráž," konstatoval kouč Zlína Pavel Vrba.

Brno doma v lize vyhrálo jen čtyři zápasy v sezoně a se 17 z celkových 33 bodů tam bylo nejhorším týmem soutěže. Naopak Zlín byl nejslabším venkovním mužstvem, získal tam jen 11 z celkových 34 bodů.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Brna): "Myslím, že to bylo zajímavé a napínavé utkání, v němž jsme většinu času dobývali zlínskou obranu. Hrnuli jsme to a tlačili až do konce, měli jsme připravené různé scénáře a věřili jsme, že gól dáme, šancí bylo dost. Naši hráči dnes dělali vše pro to, aby tady liga zůstala. Střelecky se odmlčel Řezníček a nenašel se nikdo jiný, kdo by góly dal. Nestačilo to, i když jsme v posledních zápasech hráli slušně. Sestupujeme. Přišel jsem sem s nějakým cílem, ten jsem nesplnil. Sezona skončila, moje smlouva taky. Práce ve Zbrojovce mě ale baví a uvidíme, co bude dál. Teď se nechci pouštět do analýzy, proč Brno sestupuje. Pokud bude mít Zbrojovka zájem, rád k ní nějak přispěju."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Samozřejmě je to pro mě velká úleva, protože jsme věděli, že nás čeká taktická bitva o záchranu, ale ještě větší úleva to bude, až ligu zachráníme definitivně. Věděli jsme, jaké kroky k tomu máme na jaře podniknout, teď jsme zvládli první krok, ale čeká nás baráž. Vyškov bude silným soupeřem, a když to nepotvrdíme ve dvojzápase, bude dnešní remíza k ničemu. Přiznám se, že taktiku k dnešnímu zápasu jsme podřídili našemu cíli získat bod a nesestoupit. Nebyl důvod hrát nahoru dolů a riskovat prohru. Toho jsme dosáhli. Padá Brno a je mi to strašně líto, je to fotbalové město. Když si vzpomenu na jeho slavnou éru, je to škoda, že sestupuje Zbrojovka. Přeji jí rychlý návrat zpět."

Zbrojovka Brno - Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Orel (video). ŽK: Dostál (Zlín). Diváci: 7528.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Souček (86. Divíšek), Hlavica (63. Nečas) - Hladík, Texl, Endl, Falta, Fousek (65. Ševčík) - Alli, Řezníček. Trenér: Hašek.

Zlín: Dostál - Kolář, Simerský, Didiba, Reiter (90. Bartošák) - Hrubý, Janetzký - Vukadinovič (68. Čanturišvili), Slončík (68. Dramé), Fantiš (77. Silný) - Balaj (90. Kovinič). Trenér: Vrba.