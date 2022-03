Brno porazilo Plzeň po nájezdech a ukončilo sérii čtyř proher

Brno - Hokejisté Brna porazili v dohrávaném zápase 52. kola extraligy Plzeň 4:3 po samostatných nájezdech a přerušili tak sérii čtyř porážek. Kometa prohrávala již 0:2, ale nakonec získala dva body. Utkání rozhodl slovenský reprezentační útočník Michal Krištof. Brno je jedenácté, na třinácté Karlovy Vary má nyní náskok čtyř bodů plus středeční souboj s Olomoucí. Naopak Plzeň prohrála venku počtvrté za sebou, i nadále je ale čtvrtá.

Kometa vstoupila do utkání s velkým odhodláním. Dobře bruslila, ovládla střední pásmo a dostávala se do koncovky. Jenže v ní se jí opět nedařilo. Střely na Pavláta byly buď nedůrazné nebo nepřesné. Symbolem brněnského střeleckého zmaru je momentálně jeho nejlepší střelec Mueller. Americký útočník už osm zápasů nedal gól, dnes ve 13. minutě nevyužil trestné střílení ani dvě další slibné šance.

Plzeň přijela do Brna bez dvou nejlepších střelců Bulíře a Mertla, v první třetině měla plno práce s řešením vlastní defenzívy a pozorného Tomka prověřil až v 19. minutě Přikryl.

Čekání na gól neukončili domácí, ale do té doby méně aktivní Západočeši. Povedenou souhru zakončil přesnou střelou Kremláček a vstřelil svůj první extraligový gól, vedení Plzně pak navýšil Schleiss střelou z mezikruží.

Brněnské trápení ukončil hned po 15 vteřinách Holland střelou od modré, domácí pak vrátil zpět do bodové hry Šik, který využil zaváhání plzeňské obrany, objel Pavláta a zasunul puk do sítě.

Když ve 44. minutě přesně zamířil Holík, bylo Brno na dobré cestě ke kýženým bodům. Malát však o čtyři minuty později zblízka prostřelil Tomka a vyrovnal.

V závěru měla více možností rozhodnout Kometa, gól nepadl ani při plzeňské přesilovce, ani v prodloužení. V nájezdech uspěli tři brněnští hráči Zbořil, Krištof a Kollár, z plzeňských se trefil jen Soukup.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Jsem hrozně rád za vítězství, i když jsme chtěli, aby bylo tříbodové. V první třetině jsme tam měli opravdu vyložené šance, kdy jsme mohli jít do vedení. Opak se stal pravdou, dostali jsme se do dvoubrankové ztráty po našich chybách. Strašně důležité bylo, že jsme okamžitě dali kontaktní gól, to tým zvedlo, tým dřel, bojoval, vedli jsme, ale po další chybě soupeř vyrovnal. Měl možnost strhnout výhru na svoji stranu, byla to hra vabank, ubránili jsme oslabení v závěru, kluci ohromně zabojovali a byli odměněni ziskem dvou bodů."

Václav Baďouček (Plzeň): "Čekali jsme velký tlak od Komety, protože chtěla zlomit svoji černou sérii. V první třetině jsme její nápor eliminovali, stejně jako v úvodu druhé části. Zlom nastal paradoxně v době, kdy jsme ustáli dvojnásobné oslabení, po němž se nám podařilo dvakrát skórovat. Hrozně mě ale mrzí, že přišla naše tradiční dvouminutovka, v ní jsme nabídli domácím vyrovnání a začínalo se znova. Nakonec ale musím klukům poděkovat, jak s vývojem poprali. Došlo to na nájezdy a ty už nemá cenu z našeho pohledu komentovat, prostě na ně nemáme střelce."

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Holland (Vincour), 37. Šik, 44. P. Holík (Mueller, Tansey), rozhodující nájezd Krištof - 29. Kremláček (Dzierkals), 36. Schleiss (Kodýtek, Kaňák), 48. Malát (Dzierkals, Lang). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Ondráček, Axman. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5450.

Sestavy:

Brno: Tomek - Holland, Ďaloga, Tansey, Kučeřík, Fajmon, Gulaši, L. Doudera - Mueller, Krištof, Vincour - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - Šoustal, A. Zbořil, Kollár - Šik, Rákos, Dočekal. Trenéři: Zábranský a Kalous.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, L. Kaňák, Kremláček, Graňák, J. Kindl, Budík, Kvasnička - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - F. Přikryl, G. Thorell, Blomstrand - Dzierkals, Malát, M. Lang - A. Dvořák, Soukup, Adamec. Trenéři: Baďouček a M. Říha.