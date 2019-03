Brno - Brno chce v příštích letech vybudovat vodácký kanál u řeky Svratky. Předpokládané náklady se odhadují na 350 milionů korun, řekl dnes novinářům brněnský radní pro sport Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Podle něj je ale potřeba čekat, až získá stavební povolení blízká stavba části velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská. Město by chtělo na kanál získat dotaci od státu. Na kanále by měly mít zázemí vodácké mládežnické organizace.

Kanál má být v prostoru mezi jezem u elektrárny a bývalou vodárnou, kde jsou dnes vodní nádrže. Úsek přesahuje asi půl kilometru. "Vodní nádrže jsou dnes prázdné, mělo by tam být parkoviště pro obsloužení toho kanálu," uvedl Suchý.

Podle něj náklady nezahrnují jen vybudování kanálu, ale i další věci. "Například vybudování lávky, tribun v okolí nebo parkovacích stání. Investici nemůže zvládnout samo město, jednáme o tom s ministerstvem školství. U projektů nadregionálního významu bychom si mohli sáhnout na dotační peníze," poznamenal Suchý.

Kanál by měl sloužit více účelům. "Především by to bylo sportovním vodákům. Praha má velký zájem, aby tady vzniklo sportovní centrum mládeže. Jediné je v pražské Tróji, a to je pro tu popularitu sportu málo. Zároveň by na kanálu mohli cvičit hasiči nebo záchranáři," řekl Suchý.

Brno loni na podzim zahájilo první etapu stavby velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská za 400 milionů korun. Kromě toho řeší, že spolek Voda z Tetčic napadl jedno ze čtyř stavebních povolení, které se týká rozšíření dvouproudové komunikace na čtyřproudovou. Ostatní tři stavební povolení vztahující se na okolní práce jsou bez komplikací. Právě na napadené stavební povolení budou navazovat práce na projektu vodáckého kanálu. "Ohledně vodáckého kanálu připravujeme zadání dokumentace pro územní rozhodnutí. Můžeme to začít soutěžit, ale smlouvu můžeme podepsat až poté, co bude mít povolení velký městský okruh," dodal Suchý.