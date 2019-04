Brno - Brno nenaváže na projet minulé koalice nazvaný Rapid Re-housing, v němž dostalo byt 50 rodin s dětmi v nouzi. ČTK to dnes řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní projekt skončil a rodiny, které se osvědčily, mohou v bytech zůstat. Podobný projekt pro další rodiny však Brno nechystá. Chce se ale hlásit ve výzvách ministerstva práce a sociálních věcí, které nabízí peníze na projekty pro ukončování bezdomovectví.

Zastupitelstvo Brna dnes schvalovalo zprávu k pilotnímu projektu, v němž rodiny bez bydlení dostaly 50 bytů. Zprávu schválilo 41 zastupitelů, čtyři byli proti a čtyři se zdrželi. Zároveň 52 zastupitelů rozhodlo, že se bude každého půl roku předkládat zpráva, jak si dotčené rodiny vedou.

Podle Vaňkové pilotní projekt pro zabydlování 50 rodin skončil. "V tuto chvíli nezamýšlíme, že bychom podobný projekt iniciovali s dalšími rodinami. Stávající rodiny budeme sledovat. Rodiny, které se osvědčily, zůstávají v těch bytech nadále bydlet, ale už to nepodléhá režimu projektu," uvedla Vaňková. Kromě přidělení bytu byla v projektu podstatná práce sociálních pracovníků, kteří lidem pomáhali, aby zvládali platby spojené s bytem a podobně.

Brno se ale projektů na pomáhání lidem v nouzi nezříká. Chce usilovat o peníze z ministerstva, jehož program má pomoct najít ohroženým lidem bydlení. "Město se bude o peníze snažit, ale netýká se to zabydlování rodin s dětmi, ale obecně sociálně znevýhodněných osob," poznamenala Vaňková.

S pilotním projektem Rapid Re-housing přišlo v minulé koalici hnutí Žít Brno. Tehdy koalici vedlo hnutí ANO, nyní koalici vede ODS, ANO je v opozici a Žít Brno se do městského zastupitelstva nedostalo. Žít Brno přitom ještě za působení v koalici navrhovalo akční plán, který měl do osmi let vymýtit v Brně bezdomovectví.