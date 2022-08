Brno díky střídajícím hráčům zvítězilo po obratu v Ostravě 2:1

Ostrava - Fotbalisté Ostravy prohráli doma v šestém kole první ligy s nováčkem z Brna 1:2. Po první ligové trefě střídajícího Daniela Smékala sice vedli, ale Zbrojovka v závěrečné desetiminutovce otočila skóre díky gólům příchozích hráčů z lavičky Jakuba Řezníčka a Adama Fouska.

Baník před vlastními fanoušky prohrál třetí ze čtyř ligových duelů v této sezoně a v neúplné tabulce je dvanáctý. Zbrojovka, která má k dobru odložený duel v Plzni, bodovala ve čtvrtém z pěti kol a patří jí šesté místo.

Brno po domácí prohře se Slavií 0:4 reagovalo změnou v brankovišti, ale gólman Šiman se při své premiéře v aktuální sezoně v první půli tolik nezapotil. Baník se dostával k zakončení především po brněnských ztrátách, Klímovu ránu lapil Šiman, kterého se později znovu Klíma pokoušel pohotově zaskočit lobem z poloviny hřiště, ale přestřelil.

Hosté byli v první půli o něco nebezpečnější. Zásluhou Ševčíka přes střed pole několikrát přečíslili soupeře a v 26. minutě po akci ze strany střílel z dobré pozice uvnitř vápna Blecha, ale netrefil bránu. Po půlhodině hry se prokličkoval k ráně z šestnáctky Falta, ale ke štěstí Ostravských trefil přímo Laštůvkovu náruč.

Ostravský kouč Vrba se v pauze pokusil osvěžit hru Baníku nasazením Kuzmanoviče a domácí ofenzivě to znatelně prospělo. S jeho příchodem získali Slezané větší kvalitu i přesnost v kombinaci a brzy to přineslo i gólové ovoce. Kuzmanovič posadil po hodině hry ideální centr na hlavu dalšího střídajícího hráče Smékala, který míč "zatloukl" z malého vápna do sítě. Na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži čekal 11 zápasů.

To už měli hosté pár vteřin na ploše i zkušeného střelce Řezníčka, který šel do hry až v průběhu utkání. Vzápětí se dostal i k nebezpečnému zakončení, míč z jeho hlavy ale šel těsně vedle tyče.

Řezníček se však ke slovu dostal ještě jednou a už mířil přesně. V 83. minutě dostal balon za obranu a levačkou vymetl ostravskou šibenici.

V závěru přišel pro domácí šok. Nejprve druhá Řezníčkova trefa neplatila kvůli ofsajdu, ale vzápětí propadl balon k Fouskovi a jeho skákavá střela skončila v pravém spodním rohu ostravské branky.

Ostrava podlehla v lize Brnu po čtyřech utkáních. Zbrojovka vyhrála v ligové sezoně i druhý venkovní duel.

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno 1:2 (0:0)

Branky: 60. Smékal - 83. Řezníček, 90. Fousek. Rozhodčí: Orel - Paták, Caletka - Proske (video). ŽK: Šehič, Sanneh, Kuzmanovič - Ševčík. Diváci: 7277.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Takács, Pojezný, Šehič - P. Jaroň (57. Smékal), Boula (85. Miškovič), Kaloč, Buchta - Klíma (82. Fleišman), Tijani (46. Kuzmanovič). Trenér: Vrba.

Brno: Šiman - Hrabina (82. Fousek), Endl, Šural, Divíšek (66. Ali) - Falta (59. Texl), Blecha (82. Přichystal), Ševčík, Souček, Granečný - Hladík (59. Řezníček). Trenér: Dostálek.