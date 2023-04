Brno díky dvěma gólům Řezníčka porazilo při Haškově debutu Pardubice

Brno - Fotbalisté Brna pod novým trenérem Martinem Haškem vyhráli ve 27. kole první ligy nad Pardubicemi 2:1. Obě branky vítězů dal po změně stran nejlepší ligový střelec Jakub Řezníček, jenž tabulku kanonýrů vede s 19 trefami. V nastavení zkorigoval stav střídající Ladislav Krobot. Sudí Pavel Orel poté odpískal penaltu pro hosty, ale po konzultaci s videorozhodčím Janem Machálkem ji odvolal.

Zbrojovka vyhrála po šesti kolech a v neúplné tabulce poskočila na jedenácté místo. Východočeši po třetí ligové prohře v řadě zůstali poslední o skóre za Zlínem.

"Je to psychologicky velmi důležitá výhra, ale nerodila se lehce," řekl na tiskové konferenci Hašek, který po minulém kole vystřídal na lavičce odvolaného Richarda Dostálka. "Je to pro nás těžká porážka, doplatili jsme na hrubé chyby v obraně a na neproduktivitu naší ofenzivy," uvedl hostující trenér Radoslav Kováč.

Hašek udělal v sestavě několik změn. Tou nejvýznamnější bylo nezařazení Ševčíka do základní jedenáctky, jeho místo na postu ofenzivního záložníka zaujal Fousek. "Ševčík to vzal příkladně a hodně nám pomohl," prohlásil Hašek.

Brňané se do soupeře pustili s vervou a už v sedmé minutě mohl rozjásat publikum po Alliho křídelní akci Fousek, jenže vypálil těsně vedle. Na dlouhou dobu šlo o poslední možnost k otevření skóre. Pardubičtí dobře hlídali střed pole, bez problémů likvidovali i centry a postupně převzali iniciativu. V 19. minutě neuspěl se svou střelou Kostka, o pár minut později ani Hlavatý. V 35. minutě zablokoval Tijani další nebezpečný pokus Kostky.

Mdlou Zbrojovku přišel po přestávce přece jen oživit s Hladíkem i Ševčík a efekt se dostavil okamžitě. Ševčík vybojoval ve 47. minutě u rohového praporku míč, Hladík jej poslal do vápna na Řezníčka, který nekompromisně skóroval.

V 65. minutě mohl vyrovnat střídající Pikul střelou z hranice šestnáctky, ale Berkovec balon skvěle vytáhl nad břevno. Pardubice pak opět převzaly iniciativu, řadu centrů odvrátila obrana Brna, střela Janoška v 73. minutě skončila těsně nad.

O tři minuty později si Řezníček našel ideální pozici v šestnáctce a po centru Falty hlavou navýšil vedení domácích. Ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů mu scházejí jen dvě trefy, aktuálně je na čísle 98. "Stovku neřeším, hlavní je záchrana v lize," podotkl čtyřiatřicetiletý útočník. Pardubicím v této sezoně nasázel pět gólů, při říjnovém vítězství 3:1 na jejich hřišti zaznamenal hattrick. Tabulku střelců vede o šest zásahů před Chramostou z Jablonce a Van Burenem ze Slavie.

Šanci na korekci měl v 85. minutě Hranáč, ale Berkovec míč vytáhl na roh. V nastavení snížil Krobot a pak hosté dokonce sahali po bodu, když sudí Orel pískl penaltu za kontakt Štěrby s Krobotem. Po kontrole u videa ji ale odvolal.

"Ta situace mě sestřelila, ale když se šel sudí podívat na video, už jsem se trochu uklidnil," řekl Hašek. "Já neřeším situace, které nemohu ovlivnit. Když pak sudí penaltu odvolal, tak asi nebyla," mínil Kováč.

Zbrojovka doma zvítězila po třech utkáních a už tam není nejhorším týmem v ligové sezoně.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Brna): "Je to psychologicky velmi důležitá výhra, ale nerodila se lehce. Měli jsme problémy se složením mužstva. Věděli jsme, že Pardubice musí vyhrát a my jsme za výhrou nespěchali. Po poločase jsme nasadili dva rychlé a čerstvé hráče, což se vyplatilo. Ševčík se až ráno dozvěděl, že nebude hrát, ale vzal to příkladně. Řezníček prokázal, jak je to cenný hráč pro tým. Bude mi ctí, až pokoří hranici 100 gólů v lize a pomůže nás zachránit. Za stavu 2:0 jsem si ještě nebyl jist, že je hotovo, ale v 90. minutě jsme nečekal, že nevyhrajeme. Když se šel sudí podívat na video, už se mi trochu ulevilo, ale byl jsem tak sestřelen, že mi teď padá hlava únavou. Ale jsem za tři body hrozně rád."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Věděli jsme, že Brno má nového trenéra, ale my jsme se chtěli soustředit hlavně na sebe a na svůj výkon. Hodnotí se mi to těžce, první půli jsme měli pod kontrolou, ale projevila se naše největší slabina, a tou je koncovka, netrefujeme bránu a málo se do toho tlačíme. Rozhodl první gól, byla to nesmyslná chyba, při druhém dostal Řezníček moc prostoru. Porážíme se sami. Bylo to o šest bodů, věděli jsme to a o to je naše porážka těžší. Když sudí pískl penaltu, nastala euforie, mohli jsme jít pro bod. Ale já tyhle věci neřeším, protože je nemůžu ovlivnit. Když pak penaltu odvolal, tak asi nebyla. Nevzdáváme se, do konce je ještě osm kol."

Zbrojovka Brno - FK Pardubice 2:1 (0:0)

Branky: 47. a 76. Řezníček - 90.+3 Krobot, Rozhodčí: Orel - Horák, Leška - Machálek (video). ŽK: Pikul (Pardubice). Diváci: 5025.

Sestavy:

Brno: Berkovec - Koželuh, Štěrba, Tijani, Granečný - Hlavica, Falta (90.+3 Blecha) - Nečas (46. Hladík), Fousek (46. Ševčík), Alli (90. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Hašek.

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka (87. Sychra), Hlavatý, Janošek (78. Krobot), Darmovzal (56. Pikul) - Černý. Trenér: Kováč.