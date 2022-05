Brno daruje partnerskému Charkovu šest starších trolejbusů a dvě tramvaje

Brno - Brněnský dopravní podnik předá partnerskému městu, ukrajinskému Charkovu, dvě tramvaje T3 a šest trolejbusů 14Tr jako dar na obnovu města poničeného ruskou agresí. Jde o plně pojízdná vozidla, která už však v Brně chtěli v nejbližších měsících vyřadit a nahradit novými. Z Brna by měly vozy odjet v nejbližších dnech do Kyjeva a posléze dle možností do Charkova, řekla dnes novinářům primátorka Markéta Vaňková (ODS). Do Brna přijel i zástupce charkovské samosprávy Olexij Jurovyč Palant, který uvedl, že ruské bombardování zničilo 70 procent vozidel MHD, které už nepůjde v žádném případě opravit.

Iniciátorem pomoci je majitel společnost Gepard Express Albert Fikáček, který od konce února, kdy začala válka, vozí na Ukrajinu pomoc a svými vlaky pomáhá jako další dopravci přepravovat uprchlíky či naopak ty, kteří se potřebovali vydat na Ukrajinu. "Tramvaje je nejprve nutné odvézt do dílen, aby byly přizpůsobené rozchodu 1524 milimetrů, trolejbusy by mohly vyjet ihned. Do Charkova je dovezeme ve chvíli, kdy nebude hrozit jejich zničení," uvedl Fikáček. Podle Palanta město stále čelí bombardování, třebaže ne tak masivnímu jako na počátku války, a Rusové jsou 25 kilometrů od města.

Podle Vaňkové město uvítalo tuto možnost pomoci. "Stejná vozidla už v Charkově používají a jsou na ně zvyklí," řekla Vaňková. Palant je označil za bytelná vozidla, s nimiž jsou na Ukrajině dobré zkušenosti a která tamější technici dobře znají.

Už v dřívějších letech se nezřídka stávalo, že řada trolejbusů i tramvají, které se v Česku vyřazovaly, našly svůj druhý domov právě v ukrajinských městech, kde mohly po generálních opravách jezdit řadu dalších let. "A jsme rádi, že jsou červenobílé, protože právě do tohoto nátěru chceme všechna naše vozidla přebarvit," uvedl Palant. Charkov je druhé největší město Ukrajiny a před válkou v něm žilo téměř 1,5 milionu obyvatel.

K pomoci ukrajinským dopravním podnikům by se podle Fikáčka mohly přidat i další české dopravní podniky, které se chystají vyřazovat starší vozidla. Založil proto nadační fond a sám do něj vložil parciální trolejbus, se kterým chtěl původně objet svět.