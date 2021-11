Brno chce udělit čestné občanství Rychetskému, Cikrlemu i Bromovi

Brno - Brno chce udělit čestné občanství pěti lidem, mezi nimi je například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, biskup Vojtěch Cikrle nebo in memoriam hudebník Gustav Brom. Novinářům to dnes řekli zástupci města. Udělení cen musí schválit zastupitelé. Nyní má čestné občanství 36 lidí.

Dalšími aspiranty na udělení čestného občanství jsou historička Milena Flodrová a in memoriam filozof Roger Vernon Scruton. "Brno má velké štěstí na své obyvatele a uznání by si jich zasloužila celá řada. I letos se návrhů sešlo dost. Těší mě, že se to nejužšího výběru dostala dvě jména, na jejichž nominaci jsem se aktivně podílela, a to Pavel Rychetský a Milena Flodrová," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle primátorky má Brno díky Flodrové patrně nejlépe zmapovanou historii vývoje názvu ulic a veřejných prostranství. Rychetského navrhla s náměstkem Jiřím Olivou (ČSSD). "Pan doktor Rychetský je nejen vynikající právník, ale také bojovník za demokracii a velká morální autorita. Poněkud mě tedy nadzvedlo, když mu prezident (Miloš) Zeman odmítl předat Řád TGM," řekl Oliva.

Lidovci navrhli biskupa Cikrleho. "Je nejdéle působící brněnský biskup v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. Službu zahajoval v roce 1990 a po více než 30 letech za ním stojí rekonstrukce katedrály sv. Petra a Pavla i dalších budov," řekl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podle radního pro kulturu Marka Fišera (Piráti) byl Brom v 18 letech zatčen gestapem za roznášení protinacistických letáků a čtyři měsíce strávil ve vězení na Špilberku. Později se začal věnovat kapelnické činnosti a vznikl kolem něj Orchestr Gustava Broma, který se v roce 1974 v oficiálním žebříčku první desítky světových kapel dostal na sedmé místo. Scruton se za komunismu podílel na činnosti takzvané podzemní univerzity, kde spolu s dalšími vedl semináře pro lidi, kterým režim neumožnil studium na vysoké škole. Mezi jeho posluchače podle města patřili například politolog a šéf ODS Petr Fiala nebo bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart.

Čestné občanství Brno uděluje jednou za čtyři roky a vedení města tak činí ve třetím roce svého vládnutí. Z minulosti jsou jeho držiteli například básník Jan Skácel, spisovatel Milan Kundera nebo válečný veterán Emil Boček.