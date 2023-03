Brněnští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, v Mladé Boleslavi vyhráli vysoko 5:1

Předkolo play off hokejové extraligy - 4. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno, 12. března 2023, Mladá Boleslav. Radost hráčů Brna z vyhraného zápasu.

Mladá Boleslav - Hokejisté Brna postoupili do čtvrtfinále play off extraligy. Kometa dnes v Mladé Boleslavi zvítězila vysoko 5:1 a sérii předkola vyhrála 3:1 na zápasy. Brňané přitom naposledy v Mladé Boleslavi uspěli v říjnu 2017, pak na ledě Bruslařů dvanáctkrát za sebou podlehli.

Hosté vedli už v osmé minutě 2:0, jejich náskok pak ve třetí třetině vystoupal až na pět gólů. Petr Holík a Jiří Ondráček si připsali po dvou bodech za branku a asistenci. Jediný gól domácího celku vstřelil finský obránce Alex Lintuniemi, autor obou mladoboleslavských branek ve vítězném sobotním utkání.

Na úvodní gól se nečekalo ani dvě minuty. Úvodní přesilovku zápasu dokázal využít doklepnutím puku v brankovišti brněnský útočník Strömberg. Krátce nato napřáhl z mezikruží Holík a dělovkou nedal brankáři Krošeljovi šanci.

Domácí hráči se snažili ve druhé třetině s výsledkem pohnout, ale vyložené šance nepřicházely. Naopak se začala postupně otevírat okénka v jejich obraně. Jednoho využil v polovině zápasu Flek, který poslal vyražený puk před branku tak, že se odrazil do sítě od Pýchovy brusle.

Úniky Zaťoviče a Šalého pak dokázal slovinský brankář Boleslavi pokrýt, na Ondráčkův pokus ze 40. minuty už byl ale krátký. To už na ledě nebyl domácí Štich, který po ataku na jednoho z protivníků dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Ve třetí třetině se už Kometa zaměřila spíše na bránění náskoku, navíc se ještě jednou dokázal prosadit Ďaloga. Na druhé straně přece jen překonal Furcha svým třetím víkendovým gólem finský obránce Lintuniemi.

Mladá Boleslav chyběla ve čtvrtfinále naposledy v roce 2018, kdy se ani nedostala do play off. V minulých dvou ročnících ztroskotala shodně až v semifinále na mistrovském Třinci. Naopak Kometa loni vypadla právě už v předkole po porážce s Libercem 2:3 na zápasy.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Zápas se nám výsledkově nepovedl. Jeho úvod ovlivnil celý průběh, protože stejně jako v Brně jsme se nechali v první minutě vyloučit a inkasovali jsme branku v oslabení. Když proti tak kvalitnímu týmu, jako je Brno, taháte od začátku za kratší konec, tak to je velmi těžké. A my jsme v koncovce nebyli produktivní a nedokázali jsme to otočit. Předkolo bylo obrazem celé sezony, kdy se jinak pracovitý tým trápil v koncovce. Brnu jsme ani jednou nedokázali dát víc než dvě branky.“

Patrik Martinec (Brno): "Bylo důležité, že jsme dali první dva góly a zatlačili jsme Boleslav psychicky ke zdi. Od toho se pak odvíjel celý zápas. Před play off jsme měli z Boleslavi velký respekt, protože nás v sezoně čtyřikrát porazila. Šli jsme do toho s velkým respektem a jsme rádi, že se nám podařilo postoupit.“

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Lintuniemi (Pláněk, J. Stránský) - 2. Strömberg (Kundrátek, Holík), 8. Holík (Horký, J. Ondráček), 31. Flek (K. Pospíšil, Kučeřík), 40. J. Ondráček (Zaťovič, Vincour), 50. Ďaloga. Rozhodčí: Šír, Sýkora - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 6:4, navíc Štich (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3835. Konečný stav série: 1:3.

Mladá Boleslav: Krošelj - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Fořt, Lunter - Šmerha, O. Najman, Malát - Kelly Klíma, Bičevskis, J. Stránský. Trenér: Kalous.

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Zaťovič - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Zembol, Vincour - Ondráček. Trenér: P. Martinec.