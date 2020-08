Brněnský nováček vstupuje do ligy s cílem udržet se

Brno - Nováček fotbalové ligy Zbrojovka Brno vstoupí do soutěže s jasným záměrem udržet se mezi elitou. Tradiční klub, který v roce 1978 získal pro druhé největší město jediný titul mistra republiky, se do první ligy vrací po dvou letech. Tým doznal po postupu minima změn, ale získal nového generálního partnera.

Zbrojovka skončila ve druhé lize na druhém místě za Pardubicemi. O patro výš ji posunulo rozhodnutí ligového grémia, když se po nedohrání skupiny o záchranu nejvyšší soutěž rozšířila na 18 týmů.

"Nemám rád přehnané cíle, které nemohou odpovídat realitě, z dlouhodobého pohledu je cílem záchrana," řekl na dnešní tiskové konferenci trenér Zbrojovky Miloslav Machálek, který se v 59 letech po dlouhé době vrátí na prvoligovou lavičku. Dosud vedl v roce 2003 Slovácko v jediném zápase jako záskok.

"Jdeme do ligy s pokorou a skromností, hlavním cílem bude vždy se co nejlépe připravit na nadcházející zápas, což je v našem případě duel se Spartou," dodal k sobotní premiéře kouč.

Tým Zbrojovky nedoznal žádných velkých změn a jeho výkony budou stát na osvědčeném kádru, který vybojoval postup. Jedinou zkušenou posilou je třiatřicetiletý Jan Moravec, který má na kontě 230 ligových zápasů. Vedle něj do Zbrojovky přišli Jan Hlavica z Líšně na přestup, na hostování Jan Koudelka z Prostějova a Jakub Černín se vrátil z líšeňského hostování. Nikdo z nich ale v první lize neodkopal ani minutu.

"Náš kádr nepovažujeme za uzavřený, přestupové okno se zavírá až 5. října," naznačil sportovní manažer Tomáš Požár, že klubové vedení pracuje na posílení zejména na postech stoperů a krajních záložníků či obránců.

Zbrojovka předváděla během jara v druhé lize atraktivní fotbal a dávala hodně gólů. Teď se jí však radikálně změní kvalita soupeřů. "První liga je rychlejší, kvalitnější a agresivnější. Ale my jsme se naučili na jaře vítězit a nechtěli bychom od toho ustupovat. Každý zápas v lize bude těžký a jiný, takže se budeme muset přizpůsobit," dodal kouč.

Generálním partnerem klubu se stala společnost Wedos Internet, poskytující webhostingové služby. V brzké době se i stadion na Srbské ulici promění ve Wedos Arenu. Podle majitele klubu Václava Bartoňka pokryje přínos této firmy asi osm procent rozpočtu, který je podle dřívějšího vyjádření nastaven na 90 milionů korun.

Zbrojovka vstoupí do ligy sobotním zápasem se Spartou. "Co víc si přát? Sparta je evropský velkoklub a jeden ze silného českého trojlístku. Nečeká nás nic lehkého, ale bude to pro nás svátek," řekl Machálek. Mrzelo ho však, že tento zápas neuvidí "plný dům", maximem v Králově Poli zatím zůstává 2500 fanoušků.