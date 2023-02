Brněnský Letohrádek Mitrovských zaplnilo vše, co souvisí s Harrym Potterem

Brno - V brněnském Letohrádku Mitrovských dnes otevřeli výstavu Čarodějnický učeň Potter, hned v prvních chvílích si ji prohlédly desítky lidí. Tvoří ji modely z lega, sběratelské předměty nebo repliky filmových rekvizit, tedy vše, co souvisí se světem, který v sérii knih o Harrym Potterovi stvořila spisovatelka Joanne Rowlingová. Výstava potrvá do 30. dubna, otevřená je od středy do neděle, uvedl Petr Lukas, správce letohrádku nedaleko brněnského výstaviště.

Fotogalerie

Výstava vznikla ve spolupráci se soukromými sběrateli, kteří se zaměřují na potterovské artefakty, ale také s firmou, která s nimi obchoduje. "Malé i velké návštěvníky zaujmou především četné modely ze stavebnice Lego, filmové repliky, figurky hlavních hrdinů, vedlejších postav i magických zvířat, a další sběratelské artefakty s podobiznami známých osobností čarodějnického světa," popsal Lukas.

Od vydání prvního dílu příběhů mladého kouzelníka Pottera loni uplynulo 25 let. Vyšel přesně v roce 1997 v nakladatelství Bloomsbury. Rowlingová před tím neúspěšně oslovila hned několik vydavatelů, ale nikde neuspěla. Nakonec se Potter stal světovým fenoménem a nejlépe prodávanou románovou sérií všech dob.

Čeští čtenáři objevili Pottera s tříletým zpožděním, první díl vyšel v Albatrosu bez většího zájmu v únoru 2000. Knihy o Potterovi začaly vítězit v žebřících nejčtenějších děl teprve od vydání třetího dílu v květnu 2001. Prodaly se jich statisíce kusů. Poslední tři díly vydalo nakladatelství Albatros v prvních nákladech přesahujících 200.000 výtisků, stokrát víc, než je běžný náklad beletrie. Z popularity Harryho Pottera u dětí i dospělých těžil také filmový a herní průmysl.

Za větší výstavou ze světa Harryho Pottera míří v současnosti řada Čechů do Vídně. V tamním METAStadtu má evropskou premiéru výstava tvořená originálními kostýmy, rekvizitami a interaktivními prvky. Návštěvníci si mohou vybrat svou vlastní kouzelnou hůlku nebo svůj bradavický tým. Vídeňské uvedení výstavy skončí v březnu.