Brno - Televize po televizi je téma letošního Multimediálního dne, který dnes pořádá katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Každoroční akce se poprvé účastní i ČTK, která bude po boku dalších velkých českých médií studentům ukazovat, jak pracují její redaktoři a editoři.

Dění na Multimediálním dni bude ČTK po celý den přenášet živě v rámci služby ČTK Videostream. Přímý přenos začne v 09:00 slavnostním zahájením a bude pokračovat streamem hlavní debaty, jíž se zúčastní například šéf projektu DVTV Jan Rozkošný, šéfredaktor videoportálu Seznam Zprávy Jakub Unger či Jaromír Volek z hostující fakulty mediální studií a žurnalistiky FSS UK. Od 10:30 bude ČTK zaznamenávat kamerou také dění v atriu fakulty na takzvaném mediálního jarmarku, v rámci něhož nejvýznamnější česká média studentům středních a vysokých škol i žákům škol základních předvedou, jak pracují jejich redakce.

Videopřenos

Na stánku ČTK bude šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch ukazovat, jak se pořizují a editují profesionální fotografie i co všechno lze najít ve Fotobance ČTK. Tvorbu textového zpravodajství představí vedoucí brněnské redakce ČTK Jan Tomandl, který společně s šéfredaktorkou zpravodajství Radkou Markovou studentům umožní zapojit se do liveblogu, v němž bude ČTK rovněž zaznamenávat to nejzajímavější z Multimediálního dne.

Šéfredaktorka zpravodajství ČTK také pro vysokoškoláky připravila workshop Stoletá ČTK jako moderní multimediální agentura. Ukáže na něm, jak práce v národní tiskové agentuře vypadala dříve a jak vypadá nyní, co musí umět její reportéři. Bude se studenty diskutovat mimo jiné o tom, k čemu je dobrá „Četka“ v době sociálních sítí.

On-line (Liveblog) z Mediálního jarmarku

ČTK letos 28. října oslavila stejně jako republika sto let od svého založení. V posledních měsících posiluje svou spolupráci se školami, zejména vysokými. Kromě akce na brněnské univerzitě chystá ještě do konce roku mimo jiné spole