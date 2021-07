Brněnská skupina Synkopy 61 oslavila 60. výročí vzniku koncertem

Skupina Synkopy 61 pokřtila 30. července 2021 na brněnském Beatfestu 2021 CD a oslavila 60 let existence. Zleva zpěv a kytara Vilém Majtner, kytara Pavel Pokorný a kapelník Petr Směja.

Brno - Prvním koncertem po vynucené rok a půl trvající covidové pauze v pátek večer oslavila 60. výročí svého vzniku brněnská skupina Synkopy 61. Mezi současnými pěti členy jsou tři z původních zakladatelů brněnské bigbítové legendy. Dnešní koncert byl také prvním bez zpěváka Michala Poláka, který v 77 letech zemřel letos v březnu. Zbývající členové kapely si jeho sóla rozdělili a náhradu za něj nehledali, řekl ČTK zakladatel Synkop 61 Petr Směja.

"Asi na dvě až tři výjimky hrajeme stejný program jako před covidem. Vokály jsou rozepsané pro pět hlasů, Michalova sóla jsme si nějak podělili. Stejně by byl problém nahradit jeho typický témbr, to by se nikomu nepodařilo," podotkl Směja.

Kromě něj patří mezi zakladatele kapely také kytarista a houslista Pavel Pokorný a bubeník Jiří Rybář. Basista Vilém Majtner s kapelou hraje polovinu její existence, posledních 15 let je jejím členem i klávesista Jan Korbička.

Kapelu založil tehdy čtrnáctiletý Směja na přelomu let 1960 a 1961, vznikla tedy dříve než slavní The Rolling Stones. V dubnu 1964 se kapela "elektrifikovala" a o dva roky později přešla k žánru, který ji proslavil - vlastním i převzatým písním založeným na vícehlasech. Častou inspirací byla tvorba amerických Beach Boys. Prvním singlem kapely se v roce 1968 stala píseň Válka je vůl.

Na počátku 70. let nastoupila skupina profesionální dráhu, která trvala dvě dekády. Opakovaně vyjížděla do zahraničí, hrávala až 170 vystoupení ročně. V 80. letech skupina se zpěvákem Oldřichem Veselým vyzkoušela art rock, experimentovala s počítači. V 90. letech se Synkopy 61 vrátily téměř v kompletní sestavě z přelomu 60. a 70. let.

Na dnešním koncertě skupiny pokřtila nové CD nazvané Snykopy 61 Live. Jde o upravenou živou nahrávku koncertu k 50. výročí kapely, který se uskutečnil v brněnském klubu Šelepka.

Dnešní koncert k 60. výročí byl součástí 12. ročníku akce BeatFest, kde kromě Snykop 61 vystoupí ještě Progres 2 a Roman Dragoun. Progres 2 vystoupí poprvé bez svého baskytaristy a zakladatele Pavla Pelce, který zemřel minulý týden. "Progres 2 má za Pavla alternaci od letošního jara, kdy se začalo znovu hrát. Jeho nemoc byla dlouhodobá," uvedl pořadatel BeatFestu Tomáš Frait.