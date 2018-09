Brno - Brnem dnes začalo jezdit auto osazené kamerami, které snímá registrační značky aut v historickém centru ohraničeném malým městským okruhem. Kontroluje, zda tam auta parkují oprávněně. Od 1. září totiž v této části města funguje systém rezidentního parkování, teprve ode dneška je parkování regulované, o víkendu je totiž volné. Auto bude bude ulicemi projíždět celý den, řekl novinářům náměstek primátora Richard Mrázek. Vjezdy do centra kontrolují strážníci.

"Jsme rádi, že nám nyní všechno funguje, hlavně technika. Při rozjezdu jsme měli v sobotu trochu problém se softwarem," řekl Mrázek. Do městské památkové rezervace nyní nesmí vjet nikdo, kdo není rezident, abonent či návštěvník. Do historického centra tedy s autem mohou ti, kteří zde mají trvalé bydliště, provozovnu, nebo ten, kdo má od někoho z prvních dvou skupin vyřízené povolení k vjezdu jako návštěva.

Kdo potřebuje nyní jednorázově vjet do městské památkové rezervace, ať už jde o řemeslníka či člověka, který si musí vyzvednout něco rozměrnějšího a nemůže zaparkovat na okraji centra, musí si zavolat na kontaktní pracoviště na Zvonařce a tam si vyřídit jednorázové povolení k vjezdu.

Zaparkovat však v modrých zónách nesmí kromě rezidentů a abonentů nikdo. Všichni ostatní mohou svá auta umístit například v Rooseveltově a dalších místech na okraji a buď zaplatit parkovné, nebo mít vyřízené povolení od rezidenta - ten má k dispozici nejvýše 150 hodin za rok.

V modrých zónách je ve městě vyznačeno téměř 1200 míst, oprávnění je zatím vydáno téměř 1000. "Očekáváme, že si je ještě nevyřídili všichni a že relevantní data budeme mít za dva týdny, nejpozději měsíc," řekl Mrázek.

Pokud někdo nyní parkuje neoprávněně, zjistí to auto s kamerami, městská policie bude údaj ověřovat a případnou pokutu udělí správní orgán. Město se nyní chystá znovu vypsat také zakázku na dodávku kamer, které budou hlídat vjezd do centra. Podle Mrázka by mohly být ideálně v provozu od 1. ledna. Do té doby budou na vjezdu hlídkovat strážníci.

Od 1. listopadu se zóny rozšíří do dalších ulic severně od centra Brna, kde už bude povolený vjezd všem, stejně tak parkování bude ve stanovených režimech umožněno všem.

Tam, kde zóny jsou a budou, musí lidé za auto zaplatit. V historickém centru je to pro rezidenty 600 korun za první auto, za druhé 15.000 a za každé další 30.000. Abonenti, tedy podnikatelé, za první auto platí 6000 korun, za každé další 20.000. "Vedení města stanovilo rozmezí pro poplatky a konkrétní poplatek stanovuje městská část," řekl Mrázek.