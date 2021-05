Britští kuchaři vytvořili kuchařku pro pacienty se ztrátou čichu

Londýn - U lidí trpících dlouhou formou covidu-19 je ztráta čichu a chuti symptomem, který přetrvává nejdéle. Nyní britští kuchaři Ryan Riley a Kimberley Dukeová vytvořili novou kuchařku, která má lidem s podobnými problémy pomoci začít si znovu užívat jídlo, napsal zpravodajský server Business Insider.

Kuchařka nazvaná Taste and Flavour (Chuť a vůně) zahrnuje 18 receptů s úžasnými fotografiemi a je k dispozici ke stažení zdarma. Riley a Dukeová strávili celé měsíce sestavováním receptů, které jsou speciálně navržené pro osoby trpící narušeným čichem a chutí kvůli covidu-19.

"Když žijete se ztrátou chuti, nikdo o tom nemluví," řekl Riley listu Business Insider. "Ale po šesti měsících, kdy nic necítíte, si vytvoříte vůči jídlu psychickou bariéru. Samo o sobě se to může změnit na problém duševního zdraví," dodal.

Vědci odhadují, že asi deset procent lidí nakažených koronavirem má dlouhodobé příznaky. To znamená, že mohou přetrvávat celé měsíce - a v některých případech navždy. U čtvrtiny lidí trpících narušeným čichem či chutí se tyto problémy zlepší během několika týdnů, uvádí vědci z Lékařské školy Johnse Hopkinse. Ale u většiny tento problém přetrvává a jsou známé případy, kdy se lidem čich a chuť nezlepšily ani během jednoho roku.

Riley a Dukeová, kteří vedou kuchařskou školu pro nemocné s rakovinou, jež rovněž trápí ztráta chuti, pracovali na svých receptech celé měsíce. Konzultovali je s Barrym Smithem ze Střediska pro výzkum smyslů Londýnské univerzity, který je vedoucím britským vědcem v oboru ztráty čichu jako symptomu covidu.

Riley uvádí, že asi 80 procent chuti je ve skutečnosti čich a tyto dva smysly jsou značně propojené. Někteří lidí trpící dlouhým covidem zažívají anosmii, tedy ztrátu čichu nebo chuti, zatímco jiní trpí parosmií, kdy se jejich vnímání vůní a pachů změní.

Vytváření receptů do kuchařky tak zahrnovalo zvýraznění některých chutí, zatímco jiným se kuchaři museli vyhnout. Například káva může některým lidem s parosmií páchnout jako septik. Potraviny, jako je cibule, česnek, vejce, pečené maso a ořechy, pro ně mohou být "odpudivé, skoro jako hnijící tkáň", dodal Riley. "Je dost těžké sestavovat recepty bez česneku a cibule. Jsou základem chutí," řekl.

Namísto toho se kuchaři soustředili na zesílení slaných chutí a přidání textury a svěžesti, aby se vyvážil nedostatek chuťové hloubky pokrmů. Riley a Dukeová vyzkoušeli téměř 300 receptů, které zúžili na 18 těch, jež se dostaly do jejich knihy.

Opírají se o intenzivní slané chuti, jako je sójová omáčka, miso pasta, parmezán a houby, aby do pokrmů dostali všech pět základních chutí - sladkou, slanou, kyselou, hořkou a umami. Použili také ingredience stimulující trojklanný nerv, který je zodpovědný za citlivost obličeje a dutiny nosní, a cítíme ho, když jíme pokrmy, jako je křen či wasabi.

V tomto ohledu jsou dokonalým receptem například brambory s máslem ochuceným pastou miso a octem se zelenými bylinkami, řekl Riley. Brambory mají bohatou chuť umami. Miso a sójová omáčka dodávají také chuť umami a jsou slané. Bílý pepř a čerstvá máta stimulují trojklanný nerv. Zelené čili papričky dodají křupavou texturu a ocet aktivuje receptory kyselosti.

Riley uvedl, že se nová kuchařka dočkala neuvěřitelného přijetí. Ozývají se jim lidé z celého světa, aby jim poděkovali. "Chuť je důležitá. Myslím, že to je právě to, co se zoufale snažíme lidem vysvětlit," dodal.

Neziskovou kuchařskou školu Life Kitchen pro nemocné rakovinou, na jejíchž stránkách je možné si kuchařku zdarma stáhnout, Riley a Dukeová založili poté, co oběma zemřeli rodiče na rakovinu.