Britský tisk: Wales mohl v Praze vyhrát, Wardův vlastní gól byl bizarní

Londýn - Britská média ocenila výkon velšských fotbalistů v kvalifikačním utkání o mistrovství světa 2022 v Kataru na hřišti Česka a litovala po remíze 2:2 nevyužitých šancí, které mohly vést i k vítězství. Chválila přesto tým trenéra Roba Pagea za reakci po "bizarním" vlastním gólu brankáře Dannyho Warda. Podle BBC šlo zřejmě o nejlepší výkon "Draků" v kvalifikaci, který dal naději, že by se Wales mohl poprvé od roku 1958 probojovat na světový šampionát.

"Češi dostali dárek v podobě bizarního druhého gólu, kdy na začátku druhé půle velšský brankář Ward chyboval při zpracování Ramseyho zpětné přihrávky a srazil si míč do sítě. Wales ale odpověděl stylově a vyrovnání Daniela Jamese jen podtrhlo předchozí velšský tlak. Tým Roba Page si vytvořil spoustu šancí, ale jelikož nepřidal i přes převahu rozhodující gól, zůstává ve skupině E s horším skóre za Českem a jedním zápasem k dobru," uvedl web BBC.

Zatímco si server všiml, že Wales vstoupil do utkání útočně až na "hranici lehkomyslnosti", Sky Sports poukázal ještě před utkáním na vyjádření postoje obou týmů k boji proti rasismu. "Hráči Walesu tradičně poklekli na jedno koleno a domácí fanoušci na ně bučeli," psal web Sky Sports.

Hosté pak šli v utkání do vedení jako první ve 36. minutě po trefě Aarona Ramseyho. "Kapitán, který převzal pásku po zraněném Garethu Baleovi, vypadal, že je v dobrém rozpoložení. Ramsey v situaci, kdy by ostatní znervózněli, zachoval chladnokrevnost, naznačil střelu, oklamal obránce na brankové čáře i gólmana Vaclíka a nonšalantně poslal míč do vzdálenějšího rohu. To vyvolalo mezi tisícovkou fanoušků v rudé zdi euforii,“ psal deník Guardian.

Ta však trvala jen minutu, než Češi vyrovnali zásluhou Peška. "Fanoušci tou dobou byli ještě zaneprázdnění oslavným chorálem na Ramseyho," doplnil autor.

Po přestávce se ale Češi dočkali vedení po chybě brankáře Warda, který nezkrotil malou domů a skončil s míčem v síti. "Celá situace byla neškodná, ale Ward ztratil kontrolu nad míčem a odpálil autodestrukci," psal Guardian a všiml si i reakce fanoušků. "Dříve nervózní domácí ochozy měly najednou důvod reagovat na každý Wardův dotyk s míčem," všiml si list.

Za důležitý moment považovala média vystřídání Harryho Wilsona v 60. minutě. "Otočil zase vývoj utkání ve prospěch Walesu,“ psal Guardian. Čtyřiadvacetiletý záložník dostal za půlhodinový výkon v hodnocení Sky Sports nejvyšší známku 8, stejně jako "muž zápasu" Ramsey nebo autor vyrovnávacího gólu James. "Jamesovo vyrovnání zastínilo předchozí obrovskou Wardovu chybu," psal Sky Sports.

V závěru pak mohli aktivní Velšané i rozhodnout. "Šance narůstaly a Češi vypadali v obraně stále více pod tlakem. Ač ale Wales nedokázal svou dominanci přetavit ve vítězství, tento pravděpodobně nejlepší výkon v kvalifikaci může dát Pageovi a jeho hráčům naději, že by se od mohli stát od roku 1958 prvním velšským týmem, který by se kvalifikoval na mistrovství světa," dodala BBC.