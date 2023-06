Britský plán na deportace migrantů do Rwandy je nezákonný, rozhodl odvolací soud

Londýn - Plán britské vlády deportovat žadatele o azyl do Rwandy je nezákonný, rozhodl odvolací soud v Londýně. Rwandu není možné považovat za bezpečnou třetí zemi, uvedli soudci. O verdiktu informovala agentura Reuters. Soud nižší instance v prosinci kontroverzní iniciativu označil za legální. Dokud otázka prochází soudním systémem, nemohou deportační lety do africké země začít, uvádí zpravodajská společnost BBC.

"Rozhodnutí vrchního soudu o tom, že Rwanda je bezpečnou zemí, se ruší, a dokud nebudou odstraněny nedostatky v azylovém řízení, bude vyhošťování žadatelů o azyl do Rwandy nezákonné," cituje soudce Iana Burnetta list The Guardian. Podle soudců existuje reálná hrozba, že by Rwanda dále deportovala migranty do jejich zemí původu, kde čelili "pronásledování nebo jinému nelidskému zacházení, přestože ve skutečnosti mají oprávněný nárok na azyl".

Vláda britské Konzervativní strany loni uzavřela se Rwandou dohodu, podle níž africká země dostane desítky milionů liber výměnou za přebírání migrantů, kteří do Británie dorazili nelegální cestou. Obě strany se dohodly na zkušební době tohoto systému, přičemž Rwanda uvádí, že během ní bude schopna převzít 1000 lidí, což je malý zlomek migrantů přicházejících ročně do Británie. Zatím se však žádný deportační let kvůli soudním sporům nekonal.

Kritici vládní strategie uvádí, že Rwanda není pro migranty bezpečnou destinací a že navržený systém porušuje zákony na ochranu lidských práv, vrchní soud v Londýně mu ovšem dal zelenou. Některým stěžovatelům ovšem bylo později umožněno se proti verdiktu odvolat, přičemž odvolání se u soudu projednávalo v dubnu. Verdikt padl dnes. Kauzou by se na podzim mohl zabývat britský nejvyšší soud, píše BBC.