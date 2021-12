Britský odvolací soud otevřel cestu k vydání Juliana Assange do USA

Londýn - Britský odvolací soud dnes otevřel cestu k vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států. Zrušil stanovisko soudu nižší instance, podle kterého je Assangeovo psychické zdraví příliš křehké na to, aby byl schopen zvládnout podmínky panující v americkém vězeňském systému. Assangeova snoubenka, právnička Stella Morrisová řekla, že Assange se proti rozsudku odvolá, jakmile to bude možné.

Padesátiletý rodák z Austrálie Assange je v USA obžalovaný ze špionáže kvůli tomu, že prostřednictvím WikiLeaks zveřejnil tisíce utajovaných vojenských a diplomatických dokumentů. Letos v lednu soudkyně Vanessa Baraitserová zamítla jeho vydání ze zdravotních důvodů. Zdůvodnila to tím, že existuje vysoké riziko, že Assange se v americkém vězení pokusí o sebevraždu.

Právník americké vlády James Lewis nicméně v odvolacím procesu řekl, že Assange v minulosti netrpěl závažným a dlouhodobým psychickým onemocněním a není tak nemocný, aby nedokázal odolat nutkání ublížit si. Odvolací soud dnes uvedl, že americká strana ho v dostatečné míře ujistila, že se Assangeovi dostane humánního zacházení. Nařídil soudu nižší instance, aby žádost o vydání Assange poslal k posouzení ministerstvu vnitra, které bude mít ve věci poslední slovo.

Americké úřady daly britských soudcům najevo, že pokud Assangeovo vydání odsouhlasí, mohl by si Australan odpykat trest v takové délce, jakou by mu vyměřila justice v Austrálii. Za trestné činy, ze kterých je obžalovaný, podle amerických zákonů hrozí až 175 let vězení. Nicméně Lewis podle agentury AP řekl, že nejdelší trest, jaký kdy soud v USA v podobném případě udělil, je 63 měsíců.

Spojené státy se podle britské stanice BBC zavázaly kromě jiného k tomu, že pokud Londýn Assange vydá, nebude držen v samovazbě ani ho nepošlou do věznice ADX Florence v Coloradu, která má nejvyšší možnou ostrahu a přebývají v ní nejtěžší zločinci.

Podle amerických vyšetřovatelů Assange společně s whistleblowerkou Chelsea Manningovou ukradl a zveřejnil tajné dokumenty týkající se amerických vojenských misí v Afghánistánu a Iráku, a ohrozil tak životy informátorů pracujících pro Američany. Jeho stoupenci ho naopak považují za investigativního novináře, který veřejnosti přinesl informace o válečných zločinech. Dnes se sešli před sídlem soudu a dožadovali se jeho propuštění.

Dnešní rozsudek kritizuje zvláštní zpravodaj OSN pro mučení Nils Melzer. Podle něj je špatným vysvědčením pro britskou justici. "O Assangeovi si každý může myslet, co chce, ale není ve stavu, ve kterém by ho šlo vydat," řekl agentuře DPA. Připomněl, že Assange je ve vězení na samotce. Jeho stav se sice podařilo stabilizovat pomocí léků, ale za groteskní považuje, že soud rozhoduje o tom, zda je schopen čelit procesu ve Spojených státech, ačkoliv ze zdravotních důvodů není schopen poslouchat, o čem se během stání mluví. Rozsudek má podle Melzera odradit jiné od podobných činů, jaké udělal Assange.

Za "parodii na spravedlnost" dnešní verdikt považuje také lidskoprávní organizace Amnesty International. Pokud Británie Assange vydá do Spojených států, bude vystaven "závažnému nebezpečí porušování lidských práv kvůli podmínkám ve vězení, které mohou odpovídat mučení". AI uvádí, že obvinění americké vlády na adresu Assange znamená "zásadní hrozbu pro svobodu slova ve Spojených státech i v zahraničí" a podrývá klíčovou roli, jakou novináři mají při kontrole vládnoucích a odhalování jejich pochybení.