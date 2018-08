Londýn/Bern - Pro výzkum vesmíru a potenciálního mimozemského života nyní nastala přelomová doba, soudí známý britský teoretický fyzik a profesor univerzity v Surrey Jim Al-Khalili. Místo toho, aby vědci pouze namířili radioteleskop a vyčkávali, zda zachytí něco zajímavého, mají k dispozici nové technologie, které jim umožňují identifikovat planety podobné Zemi. Al-Khalili to řekl v rozhovoru se švýcarským deníkem Le Temps o své knize Aliens (Mimozemšťané).

V ní se spolu s další desítkou renomovaných vědců z různých oborů zabývá několika málo jistotami a četnými neznámými, které se týkají možných sousedů v naší galaxii.

"V roce 2020 začne fungovat nový vesmírný dalekohled Jamese Webba, díky němuž bude možné ještě přesněji zkoumat světlo pocházející z jiných hvězdných soustav," řekl Al-Khalili, který je britským divákům známý také jako vědecký komentátor BBC a popularizátor vědy. V Česku mu vyšly už dvě knihy - Černé díry, červí díry a stroje času a Paradox.

Fascinace filmu a literatury mimozemšťany je podle něj dána tím, že lidstvo stále nemá odpověď na základní otázku, zda je ve vesmíru samo a odkud pochází. "Pro věřící je to snadné, tuto planetu a nás stvořil Bůh. Ale z vědeckého hlediska bychom rádi věděli, proč ve vesmíru, o němž víme, jak je rozsáhlý, bychom zrovna my měli tvořit výjimku," uvedl vědec.

Planety, které mají podmínky pro život, tedy například vodu, energii a uhlík, jsou podle něj početnější, než by se mohlo zdát. "Vědci mají za to, že kandidáty by mohly být měsíce Saturnu či Jupitera, pokryté ledovými vrstvami. Neznamená to ale, že by na nich vznikl život jako na Zemi nebo že by tento život kdy přesáhl stádium jediné mikrobiální buňky," uvedl Al-Khalili na dotaz ohledně spekulací, že vzhledem k rozlehlosti kosmu někde musí existovat naše alter ego.

Pětapadesátiletý Al-Khalili je ale přesvědčen, že vědci naleznou známky mimozemské mikrobiální existence ještě za jeho života.

Lidé podle něj mají tendenci představovat si mimozemšťany jako člověka. "Typický mimozemšťan vypadá jako E.T., má dvě ruce, přinejmenším několik prstů.... jenže naše vzezření je naprosto dílem náhody!" uvedl Al-Khalili. Podle něj je z tohoto hlediska zajímavý americký sci-fi film Příchozí z roku 2016. "Mimozemšťany představuje jako obří chobotnice, jejichž inteligence je vzdálená té naší. Ve skutečnosti je pravděpodobné, že mimozemšťané se nám vůbec nepodobají." Ve své knize Al-Khalili podle Le Temps naznačuje, že mimozemské bytosti budou spíše vypadat jako stroje.

Al-Khalili si ve své knize podle Le Temps klade také zajímavou otázku, proč by mimozemšťané o kontakt s pozemšťany vůbec usilovali. "V hollywoodských filmem na nás útočí, požírají nebo nás používají pro množení," řekl Al-Khalili. Podle něj by jediným motivem kontaktu byla jednoduše zvědavost.