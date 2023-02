Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší zvuk získal i Čech Viktor Prášil

Londýn - Britskou filmovou cenu BAFTA za nejlepší film dnes získalo válečné drama Na západní frontě klid, které se natáčelo v Česku. Ceny BAFTA zcela ovládlo, když ze 14 nominací proměnilo sedm, a to včetně té za nejlepší režii pro Němce Edwarda Bergera. Ocenění za práci na filmu z produkce streamovací společnosti Netflix si spolu s kolegy odnesl i český zvukař Viktor Prášil. Nejlepším hercem byl na slavnostním ceremoniálu v Londýně vyhlášen Austin Butler (Elvis), nejlepší herečkou se stala Cate Blanchettová (Tár).

BAFTA to uvedla na svém webu. Naopak neuspěli čeští specialisté na zvláštní efekty Viktor Müller a Kamil Jafar nominovaní spolu s kolegy taktéž za práci na tomto v Česku natočeném snímku. Cenu v této kategorii získal kasovní trhák Avatar: The Way of Water.

Film z produkce streamingové společnosti Netflix, který bez příkras ukazuje hrůzy první světové války, získal i ceny za nejlepší cizojazyčný film, kameru (James Friend), adaptovaný scénář (Edward Berger, Lesley Patersonová a Ian Stokell) či hudbu (Volker Bertelmann). Bodoval i v kategorii zvuk, v níž si cenu odnesl i český zvukař Viktor Prášil spolu s kolegy Larsem Ginzelem, Frankem Krusem a Markusem Stemlerem.

Druhý z velkých favoritů, drama Víly z Inisherinu, získalo ocenění za původní scénář (Martin McDonagh), za vynikající britský film i dvojici hereckých ocenění. Cenu pro nejlepšího herce ve vedlejší roli si odnesl Ir Barry Keoghan za to, jak se popasoval s postavou duševně pomalejšího mladíka. Nejlepší herečkou ve vedlejší roli se pak stala Kerry Condonová, která ztvárnila starostlivou a o poznání chytřejší sestru hlavního hrdiny.

Jako nejlepší dokument byl vyznamenán snímek Navalny o ruském vězněném opozičníkovi Alexeji Navalném.

Slavnostním ceremoniálem, kterého se účastní i princ William se svou manželkou Kate, provází britský herec Richard Grant.