Britské volby vyhráli Johnsonovi konzervativci

Londýn - Konzervativní strana britského premiéra Borise Johnsona získala ve čtvrtečních parlamentních volbách absolutní většinu v Dolní sněmovně. Podle webu televize Sky News po sečtení hlasů v 610 z celkových 650 obvodů mají konzervativci 337 mandátů. Opoziční labouristé jsou se 198 křesly druzí, zatím přišli o 55 míst. Británie by tak mohla na konci ledna opustit Evropskou unii.

Absolutní většina v Dolní sněmovně umožní Johnsonovi schválit brexitovou dohodu, kterou vyjednal s Bruselem v říjnu. Británie by tak mohla Evropskou unii opustit 31. října příštího roku, jak premiér celou dobu kampaně voličům sliboval. Po brexitu by ovšem během takzvaného přechodného období pokračovala jednání o budoucích vztazích Británie s EU. Podle současných plánů by měla trvat do konce příštího roku. Z Bruselu ale již zazněly hlasy, že 11 měsíců na tak složité rozhovory stačit nebude.

O odchodu z EU britští voliči rozhodli roku 2016 v referendu.

Johnson: Konzervativci získali silnou podporu pro brexit Britský premiér Boris Johnson dnes prohlásil, že jeho konzervativní vláda patrně ve volbách získala silnou podporu, aby zajistila brexit. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn uvedl, že stranu nepovede v příštích volbách a označil průběžné výsledky za zklamání. Skotská první ministryně a předsedkyně Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová se mezitím nechala slyšet, že Skotsko musí mít právo na další referendum o své nezávislosti na Spojeném království, což zdůvodnila velkým úspěchem své strany ve Skotsku. Informovala o tom agentura Reuters. "Myslím si, že se tyto volby zapíší do dějin a dají nám nyní, v této nové vládě, šanci respektovat vůli britského lidu, změnit tuto zemi k lepšímu a rozvinout potenciál všech obyvatel této země," řekl Johnson. Premiér zároveň zdůraznil, že výsledky dávají straně silnou podporu, aby zajistila brexit a zemi sjednotila. Johnson obhájil mandát ve svém londýnském obvodě Uxbridge a South Ruislip Sturgeonová naopak v televizi Sky News uvedla, že odhady výsledků ve Skotsku naznačují, že Skotové nechtějí být ve vládě s Johnsonem a vytrženi z Evropy proti své vůli. "Boris Johnson možná má mandát na to, aby z Evropské unie vyvedl Anglii. Rozhodně ale nemá mandát na to, aby Skotsko vyvedl z EU. Skotsko musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti," uvedla Sturgeonová. Labouristická strana podle Corbyna nyní se zveřejňováním průběžných výsledků, zažívá "velmi smutnou noc". "Nepovedu stranu v žádných dalších všeobecných volbách," poznamenal Corbyn poté, co potvrdilo, že obhájil svůj mandát v severolondýnském obvodu. Corbyn zároveň doplnil, že labouristy čekají jednání o budoucnosti a že v tomto období stranu povede. Šéfka Liberálních demokratů Jo Swinsonová neobhájila své parlamentní křeslo, v jejím obvodu zvítězila Skotská národní strana (SNP). Liberální demokraté doufali, že získají hlasy odpůrců brexitu, ale podle odhadů výsledků se jim podařilo zajistit pouze o jedno křeslo více než v minulých volbách v roce 2017. "Někteří budou tuto vlnu nacionalismu, která se prohnala na obou stranách hranice, oslavovat," uvedla Swinsonová, která je šéfkou Liberálních demokratů teprve od července. "Toto jsou velmi významné výsledky pro budoucnost naší země," doplnila. Swinsonová byla poslankyní za East Dunbartonshire v letech 2005-2015 a od roku 2017. Nyní prohrála o pouhých 149 hlasů. Zda z funkce šéfky Liberálních demokratů odstoupí, Swinsonová zatím neřekla. Uvedla však, že později dnes bude mít další prohlášení.