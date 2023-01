Britské aerolinky Flybe zastavily provoz, o práci přijdou stovky lidí

Birmingham (Británie) - Britská regionální letecká společnost Flybe se dostala do insolvence a zrušila všechny své lety z Británie a do Británie. Oznámila to firma na svých internetových stránkách. Vyzvala cestující, kteří si u ní koupili letenky, aby nejezdili na letiště, pokud si sami nezajistí alternativní let u jiných aerolinek.

"Flybe bohužel není schopna alternativní lety pro cestující zajistit," uvedla firma. Aerolinky Flybe nabízely mimo jiné lety z Londýna, Birminghamu a severoirského Belfastu a provozovaly linky do Amsterodamu a Ženevy, napsala agentura DPA.

O práci přijde 277 zaměstnanců Flybe. Ve firmě by tak mělo zůstat 44 lidí, uvedl server Sky News.

Společnost Flybe se dostala do insolvence již v minulosti, a to v březnu 2020. Nedokázala se tehdy vyrovnat s prudkým poklesem poptávky v důsledku šíření koronaviru. Loni na jaře se jí však podařilo provoz obnovit.

Zánik Flybe přitom přichází v čase, kdy se letecké společnosti těší z nárůstu poptávky po letecké dopravě. Nízkonákladové aerolinky, jako je největší evropská letecká společnost Ryanair, a britský easyJet oznámily rekordní počet rezervací na čas letních dovolených. Lidé o létání mají zájem navzdory hrozící recesi, napsala agentura Reuters.