Britská vláda zvažuje kvůli vysokým cenám plynu finanční pomoc dodavatelům

Londýn - Britská vláda zvažuje, že dodavatelům energií nabídne státem garantované půjčky. Reaguje tak na prudký růst cen plynu, který ohrožuje hlavně menší dodavatelské firmy. Uvedla to dnes BBC. Výrazně dražší energie znemožňují poskytovatelům dodat je za ceny, které si s odběrateli dříve ujednali. Některým podnikům tak hrozí krach.

Problém je, že zákazníky od krachujících firem nebude kvůli vysokým cenám chtít převzít konkurence. Úvěry vláda zamýšlí právě proto, aby se společnostem vyplatilo přijímat nové klienty.

Velkoobchodní cena plynu se od ledna zvýšila o 250 procent. Z části se v tomto růstu odráží fakt, že zásoby zemního plynu v Evropě klesly po loňské dlouhé a chladné zimě. Tlak na ceny vyvolaly rovněž asijské státy, které také čelily chladnému počasí.

"Musíme se pokusit to vyřešit co nejrychleji. Zajistit, abychom měli zásoby, které chceme, a zajistit, abychom nedopustili krach společností, na které spoléháme," uvedl na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku britský premiér Boris Johnson.

Vyšší účty za energie hrozí firmám a domácnostem v celé Evropě. Některé státy už přijímají opatření, která by až trojnásobně vyšší ceny energií kompenzovala spotřebitelům. Francie minulý týden oznámila, že rozdá na pomoc chudým domácnostem asi 580 milionů eur (14,7 miliardy Kč) nad rámec pomoci, kterou jim na účty za energie poskytuje dlouhodobě. Podpůrná opatření připravily i vlády v Řecku a ve Španělsku.

Podle hlavního ekonoma investiční skupiny Natland Petra Bartoně jde o čistě populistický postup, který zhorší životní prostředí planety. "Hlavní důvod růstu cen energií v Evropě je růst cen emisních povolenek. Ty zdražují špinavou fosilní energii, spotřebitelé jsou pak skrze rostoucí cenu motivováni jí šetřit, případně ji nahradit za čistější zdroje energie," řekl Bartoň minulý týden ČTK.

V České republice prakticky všechny parlamentní strany před nadcházejícími sněmovními volbami deklarují snahu o to, aby ceny energií pro spotřebitele skokově nevzrostly. Zmiňují přitom hlavně nutnost soběstačnosti země ve výrobě elektřiny. Řešením, které může pomoci, je podle většiny stran stavba nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany.