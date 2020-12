Britská tajná služba zveřejnila zašifrované přání k Vánocům

Londýn - Britská zpravodajská služba GCHQ letos dostála své pověsti a vyzvala veřejnost, aby si lámala hlavu nad zašifrovaným vánočním přáním.

"Řešení problémů je jádrem toho, co děláme. Když se pustíte do tohoto vánočního hlavolamu, získáte představu, jaké dovednosti jsou potřeba, abyste se stali analytikem GCHQ," uvedla elektronická rozvědka na svých internetových stránkách. Vyzývá, aby v každé domácnosti moudří muži a ženy dali hlavy dohromady a vyluštili, jaká písmena chybí v každé z devíti řad. Ta pak mají stanoveným způsobem doplnit do obrázku vánoční ozdoby, aby jim vyšla tajenka.

Hlavolam vytvořili pracovníci GCHQ. Těm, kdo ho rozklíčovat nedokážou, špionážní ústředna slibuje, že řešení brzy zveřejní.