Britská policie objevila kokain ukrytý v zásilce roušek

Londýn - Pašeráci ukryli kokain v hodnotě přes jeden milion liber (31 milionů Kč) do zásilky ochranných roušek, která směřovala do Británie, oznámila britská pohraniční policie. Policisté 14 kilogramů drogy nalezli v dodávce registrované v Polsku. Řidič se chtěl s vozem do britského království dostat tunelem pod kanálem La Manche, informovala britská BBC.

Vůz řídil 34letý polský občan, který byl zadržen. Podle Iana Hansona z pohraniční policie je "zvláště opovrženíhodné", že se pašeráci drog snažili zneužít současné situace s pandemií koronaviru. Roušky jsou nyní prověřovány, řidiče drží ve vazbě a bude podroben výslechu.

"Zabavení drog je dalším důkazem toho, jak se zločinecké sítě pokoušejí zneužít pandemii koronaviru pro své vlastní cíle. Takže zásilku drog se pokusili zamaskovat ochrannými pomůckami," uvedl Darren Herbert z britského Národního kriminálního úřadu (NCA). Policisté, kteří dodávku prohledávali, našli celkem 15 sáčků s drogou.