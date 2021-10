Britská královna odmítla ocenění pro zasloužilé lidi v pokročilém věku

Londýn - Britská královna Alžběta II., která letos oslavila 95. narozeniny, za svůj život dostala mnoho ocenění, to pro zasloužilé lidi v pokročilém věku ale odmítla. Vysvětlila, že každý je tak starý, jak se sám cítí, napsal dnes na svém webu britský list The Guardian.

Herec, moderátor a bývalý politik Gyles Brandreth, který výboru udělujícímu ocenění Oldie of the Year předsedá, měl za to, že královna by si tuto cenu více než zasloužila. Příští rok v únoru to bude 70 let, co se panovnice ujala vlády, výbor ji chtěl ocenit také za roli, kterou sehrála během pandemie covidu-19.

Ocenění dostávají zástupci starší generace, kteří se svojí prací mimořádně zasloužili o prospěch společnosti. Nicméně v listopadovém vydání časopisu Oldie tajemník Alžběty II. napsal, že "Její Veličenstvo se domnívá, že jste tak staří, jak se sami cítíte, a královna proto není názoru, že splňuje potřebná kritéria, aby mohla cenu přijmout, a doufá, že najdete vhodnějšího laureáta".

Za uplynulých 29 let, co se cena uděluje, ji dostali nositelé Nobelovy ceny, zasloužilí sportovci nebo sociální pracovnice. Nositelem tohoto ocenění je třeba bývalý britský premiér John Major, americká filmová herečka Olivia de Havillandová nebo malíř David Hockney.

Královnin manžel, princ Philip, který letos na jaře zemřel, ocenění Oldie of the Year dostal v roce 2011 při příležitosti svých 90. narozenin. "Člověku nic nepozvedne náladu více, než když se mu připomíná, že roky ubíhají, a to čím dál rychleji," napsal vévoda z Edinburghu v žertu v děkovném dopise. "Ale je milé, že si někdo vzpomene," dodal.