Britská královna Alžběta II. zemřela, princ Charles se stal králem

Londýn - Ve věku 96 let dnes zemřela britská královna Alžběta II., oznámil Buckinghamský palác. Na sídle britských panovníků v Londýně byla spuštěna vlajka. Alžběta II. byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Očekává se prohlášení britské premiéry Liz Trussové, kterou královna do funkce jmenovala teprve v úterý.

"Královna zemřela dnes odpoledne pokojně na zámku Balmoral," uvedl Buckinghamský palác. Na půl žerdi byla spuštěna také vlajka na hradu Windsoru, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II., princ Charles. "Dnes zůstane na Balmoralu a v pátek se vrátí do Londýna," informoval královský palác.

Zdravotní stav Alžběty II. se v posledních desítkách hodin zhoršil, její lékaři dnes dali najevo, že jsou jím znepokojeni. Následně se za královnou do zámku Balmoral ve Skotsku sjeli členové britské královské rodiny. Ještě v úterý přitom královna plnila pracovní povinnosti při výměně na premiérském postu. Do funkce jmenovala Liz Trussovou poté, co "laskavě" přijala rezignaci Borise Johnsona.

Komentátor BBC o Alžbětě II. prohlásil, že šlo o symbol stability a kontinuity, o jednu z nejznámějších osobností na světě. "Jde o historický okamžik a konec jedné éry," řekl. Podle agentury AP bude mít její smrt "obrovský a nepředvídatelný dopad".

Nový britský král Charles III. v prvním prohlášení po smrti Alžběty II. uvedl, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky. "V období smutku a přeměn bude mě i moji rodinu utěšovat vědomí toho, jakému respektu a široké oblibě se královna těšila," napsal syn zesnulé panovnice. Je si vědom toho, že její odchod těžce pocítí lidé v Británii i po celém světě.

Hlavní milníky ze života královny Alžběty II. 21. dubna 1926 - Narozena v Londýně. 12. prosince 1936 - Stala se následnicí trůnu po nečekané abdikaci krále Edwarda VIII. kvůli rozhodnutí oženit se s rozvedenou ženou. Na trůn nastupuje Alžbětin otec jako Jiří VI. 20. listopadu 1947 - Provdala se za vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena, poručíka námořnictva původem z Řecka. 14. listopadu 1948 - Narodil se jí první syn Charles. Královský pár měl později ještě tři další děti: Annu, Andrewa a Edwarda. 6. února 1952 - Ve věku 25 let nastoupila na trůn po smrti svého otce Jiřího VI., který zemřel na rakovinu plic ve věku 56 let. Její korunovace ve Westminsterském opatství se uskutečnila 2. června 1953. 1982 - Poprvé za 450 let se britský panovník, hlava anglikánské církve, setkává s hlavou římskokatolické církve, papežem Janem Pavlem II. Královna též vzdala poctu britským silám v kontroverzním vánočním poselství po válce Británie s Argentinou o Falklandy. 1992 - Podle královny "annus horribilis". Tři z jejích dětí opustily své protějšky a hrad Windsor zachvátil ničivý požár. 1994 - Historická návštěva královny Alžběty II. v Rusku. 27. - 29. března 1996 - Třídenní státní návštěva Alžbety II. v ČR, historicky první oficiální návštěva britského panovníka v českých zemích. 31. srpna 1997 - Královna byla kritizována za svou zdrženlivou reakci, v rozporu s emocemi národa, po smrti oblíbené princezny Diany. 6. února 2002 - Zlaté jubileum. Devátého února umírá sestra Alžběty II., princezna Margaret, ve věku 71 let, 30. března umírá královna Alžběta, královna matka. 6. února 2012 - Diamantové jubileum. Královna zahajuje letní olympijské hry. 9. září 2015 - Stala se nejdéle vládnoucím panovníkem na britském trůnu v dějinách. 9. dubna 2021 - Ve věku 99 let zemřel její milovaný choť, princ Philip. 6. února 2022 - Dosáhla platinového jubilea (70 let na trůnu). 2. června 2022 - Slavnostní vojenský průvod v centru Londýna zahájil čtyřdenní oslavy 70. výročí vlády britské královny Alžběty II. 6. září 2022 - Sedmačtyřicetiletá bývalá ministryně zahraničí Liz Trussová se stala britskou premiérkou. Královna Alžběta II. ji do funkce jmenovala na skotském zámku Balmoral, kde zhruba o hodinu dříve přijala rezignaci Borise Johnsona. Po Margaret Thatcherové a Therese Mayové je Elizabeth Trussová třetí ženou v čele britské vlády a 15. ministerským předsedou za dobu vlády Alžběty II. 7. září 2022 - Britská královna Alžběta II. odložila schůzku se svými poradci z takzvané královské rady, protože lékaři jí doporučili odpočinek. 8. září 2022 - Britská královna Alžběta II. zemřela ve věku 96 let. Šlo o nejdéle vládnoucí panovnici v britských dějinách. Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II., princ Charles. - Již před úmrtím lékaři oznámili, že její zdravotní stav je znepokojivý. Za královnou se sjíždějí členové královské rodiny.