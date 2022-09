Britská ambasáda v Praze otevřela kondolenční knihu, podpis přidal i Fiala

Britské velvyslanectví v Praze den po úmrtí britské královny Alžběty II., 9. září 2022. Zemřela ve věku 96 let, byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách.

Praha - Projevit soustrast členům královské rodiny po úmrtí královny Alžběty II. mohou lidé moci do kondolenční knihy v budově britského velvyslanectví v Thunovské ulici v Praze od dnešních 13:00 do 17:00. O víkendu a v následujících pracovních dnech pak bude kniha přístupná mezi 10:00 a 16:00. ČTK to dnes sdělil Miroslav Ledvinka z britské ambasády.

Premiér Petr Fiala (ODS) přijel podepsat kondolenční knihu zhruba ve 14:00. Přivítal ho britský velvyslanec Nick Archer. Také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) položila květiny na improvizovaném pietním místě u ambasády, stejně jako ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nebo ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Fiala uvedl, že na Alžbětě II. obdivoval její oddanost Británii a monarchii. Reakce na její úmrtí ukazují, jaké vážnosti a úctě se těšila prakticky v celém světě, míní. Ztělesňovala podle něj nejlepší tradice monarchie, současně ale byla schopna reagovat na nové výzvy a proměny doby.

Král Karel III. je podle premiéra určitě výborně připraven na svou úlohu. Fiala se se s ním v minulosti setkal jako rektor Masarykovy univerzity v Brně. Hovořil s ním o jeho představách či podpoře vědy. "Musím říct, že mě až překvapila jeho lidskost, zaujatost, porozumění, to, jakým způsobem podporoval inovativní projekty studentů," poznamenal.

Šlo o inspirativní a silnou ženu, řekla Pekarová Adamová na adresu královny. Také předsedkyně dolní komory ocenila její oddanost. "Ukázala, že je státnicí v tom pravém slova smyslu. Právě v tomhle by měla být určitě inspirací ostatním," poznamenala. Pro Karla III. to nepochybně bude náročné, protože Alžběta II. byla oblíbená a milovaná, míní Pekarová Adamová. Nový král ale podle ní má velmi bohatou zkušenost, neboť se měl možnost od své matky dlouho učit.

Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek večer ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách.