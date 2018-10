Londýn - Většina Britů by v roli neohroženého agenta Jamese Bonda viděla raději ženu než cizince. Za špatné nicméně považuje většina z nich obě tyto možnosti, vyplývá z průzkumu, který zveřejnila agentura YouGov. Problém nicméně většina oslovených Britů nemá s představitelem agenta Jejího Veličenstva, který by pocházel z etnické menšiny. Nejraději by jako nástupce Daniela Craiga viděli Idrise Elbu.

Příští film o agentovi 007, který natočí americký režisér Cary Fukunaga, by měl do kin vstoupit v únoru 2020. Již nyní je ale jasné, že pro nynějšího představitele hlavní role Daniela Craiga bude jeho pátý bondovský snímek posledním.

Právě na to, kdo by jej měl v roli nahradit, se ptala Britů agentura YouGov. Dotazovala se přitom "běžné populace" i lidí, kteří se označili za milovníky bondovek.

Nejvíce dotázaných by si přálo, aby se Craigovým nástupcem v roli Jamese Bonda stal Idris Elba (28 procent), na druhém místě skončil s odstupem Tom Hardy (11 procent) a na třetím Tom Hiddleston (pět procent).

Nadpoloviční většina respondentů z běžné populace i milovníků bondovek by si dokázala představit, že by agenta s povolením zabíjet napříště hrál příslušník etnické menšiny. Aby byl v dalším ze série snímků Bond homosexuálem, ale považuje za přijatelné jen 40 procent dotázaných v kategorii běžných filmových fanoušků a 31 procent v kategorii milovníků bondovek.

Nepřijatelné je pro většinu v obou skupinách respondentů, aby agenta Jejího Veličenstva hrála příště žena. Ještě méně lidí je pak nakloněno tomu, aby byl Jamesem Bondem někdo jiný než Brit.

Ať už se Bondem po Danielovi Craigovi stane kdokoli, loňský průzkum agentury YouGov naznačuje, že by počáteční odpor proti jeho představiteli nemusel být trvalý. Po oznámení, že po Piercovi Brosnanovi roli agenta ztvární modrooký blonďák Craig, se mezi filmovými fanoušky zvedla vlna odporu. Loňský průzkum ale ukázal, že je tento herec po Seanovi Connerym nejoblíbenějším představitelem agenta 007. Na třetím místě se tehdy umístil Roger Moore.