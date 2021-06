Britney Spearsová požádala soud o ukončení nucené správy svých záležitostí

Americká zpěvačka Britney Spearsová dnes osobně požádala soud, aby ukončil 13 let trvající správu jejích obchodních a osobních záležitostí, které jsou v rukou opatrovníků kvůli jejím předchozím psychickým obtížím. Na podporu zpěvačky se před budovou soudu sešly stovky lidí a skandovali za její "osvobození" (na snímku).

Los Angeles - Americká zpěvačka Britney Spearsová dnes osobně požádala soud, aby ukončil 13 let trvající správu jejích obchodních a osobních záležitostí, které jsou v rukou opatrovníků kvůli jejím předchozím psychickým obtížím. Zpěvačka správu označila za "nepatřičnou" a o její zrušení pořádala ihned po začátku soudního přelíčení. Jednání skončilo ve středu amerického času bez jakéhokoli rozhodnutí o dalším právním uspořádání. Soudkyně Brenda Pennyová Spearsové doporučila, aby podala formální žádost o ukončení správy. O vývoji případu informovala agentura AP.

"Toto opatrovnictví mi nadělalo mnohem víc škody, než užitku. Zasloužím si mít vlastní život. Už je to 13 let a to stačí," řekla Spearsová u soudu, kde přes 20 minut četla svůj předem připravený projev. Soud ji dvakrát přerušil, aby ji požádal, aby mluvila pomaleji.

V projevu kritizovala svého otce Jamieho Spearse, který byl od roku 2008 jejím opatrovníkem. Podle zpěvačky ji nutil vystupovat proti její vůli, brát lithium a nedovolil jí se vdát za přítele Sama Asghariho a mít s ním děti.

Podle Spearsové její otec "miloval, že měl nad svou dcerou stoprocentní moc". Jednou brečela hodinu do telefonu a otce prý potěšilo, že má kontrolu nad někým tak silným, jako je ona, uvedla zpěvačka, které je dnes 39 let. Před soudem kritizovala také další osoby, které se podílejí na jejím opatrovnictví.

Vystoupení hudební ikony před soudem bylo velmi očekávanou událostí, protože v minulosti byly všechny záznamy i samotná přelíčení neveřejná. Důvodem byl důvěrný charakter informací o zdravotním stavu Spearsové. Letos však zpěvačka prostřednictvím obhajoby požádala o veřejné slyšení. Její dosavadní mlčení podle ní bylo mylně považováno za souhlas s opatrovnictvím.

"Neexistuji proto, abych byla něčí otrok," rozčilovala se Spearsová před soudem. "Moje rodina nejenže neudělala jedinou zatracenou věc, můj otec je navíc ten, kdo je za všechno zodpovědný," dodala zpěvačka.

Otcova právní zástupkyně Vivian Thoreenová jménem klienta vyjádřila "lítost nad utrpením dcery". "Pan Spears miluje svou dceru a velmi mu schází," uvedla.

Na podporu zpěvačky se před budovou soudu sešly stovky lidí a skandovali za její "osvobození". Loni Spearsové opět prostřednictvím svého právníka, kterého jí přidělil soud, "uvítala a ocenila skutečnou podporu tolika fanoušků", většinou sdružených v hnutí #FreeBritney. Naopak Jamie Spears tuto kampaň označil za konspirační teorii.