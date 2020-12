Británie zahajuje očkování proti covidu-19

Berlín/Londýn/Vídeň/Ženeva - Británie dnes jako první země na v západní Evropě zahájí očkování proti covidu-19. Použije k tomu vakcínu vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. Vláda očkování touto látkou schválila minulou středu. Nákaza koronavirem se v Německu potvrdila u dalších 14.054 lidí. V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí.

Začít se má u lidí, kteří žijí v pečovatelských domech, a u tamního personálu. Mezi prvními by měli být naočkováni lidé ve věku kolem 80 let. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II.

Británie si zatím objednala 40 milionů dávek, což umožní naočkovat 20 milionů lidí. V tomto týdnu má mít k dispozici 800.000 dávek. Podle vládního mluvčího by mělo být 20 milionů Britů imunizováno v první polovině příštího roku.

Rakousko pokračuje v hromadném testování, o něž lidé neprojevují takový zájem, jak se očekávalo. Začalo se s ním v pátek, dnes se má testovat 40.000 policistů.

V Bavorsku zemská vláda v neděli schválila vyhlášení nouzového stavu a dnes o tom bude hlasovat zemský sněm. Opatření, které zahrne i zákaz malého pohraničního styku, by mělo začít platit ve středu.

Nové poznatky o vývoji vakcín by mohly vzejít z tiskové konference, již do Ženevy na odpoledne svolaly velké farmaceutické firmy jako Pfizer, GlaxoSmithKline nebo Johnson & Johnson.

K očkování občanů se chystá rovněž Mexiko a jeho vláda má dnes předložit svůj plán.

Nákaza koronavirem se v Německu potvrdila u dalších 14.054 lidí

Nákaza koronavirem se v Německu v uplynulých 24 hodinách potvrdila u 14.054 lidí a dalších 423 lidí tam s onemocněním covid-19 za tu dobu zemřelo. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Bilance z minulého úterý činila 13.604 nově nakažených a 388 úmrtí.

Od začátku pandemie se ve zhruba 83milionové zemi nakazilo koronavirem nakazilo více než 1,19 milionu lidí, z nichž 19.342 zemřelo a kolem 881.800 se zotavilo.V poslední době má šíření nákazy v Německu spíše stoupající trend.

Sedmidenní reprodukční číslo v zemi činí 1,06. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům. Současný údaj znamená, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 106 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí

V Izraeli začne od středečního večera platit noční zákaz vycházení. Opatření, jež vstoupí v platnost v předvečer osmidenního židovského svátku chanuka, má pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S odvoláním na pondělní prohlášení kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.

Během nočního zákazu vycházení, který by podle zpravodajského webu The Times of Israel měl platit tři týdny, budou zavřené obchody a další podniky, které přijímají zákazníky. Omezen bude také pohyb mezi městy. Prohlášení předsedy vlády bylo vydáno poté, co návrh schválil takzvaný koronavirový kabinet. Mluvčí ministerstva zdravotnictví AFP řekl, že další podrobnosti vláda ještě upřesní. Podle agentury AP musí vláda opatření ještě potvrdit.

Izrael letos zavedl plošnou uzávěru již dvakrát. V zemi se přitom ještě uvolňují poslední restrikce zavedené v září. Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v devítimilionovém Izraeli potvrdila u více než 346.490 lidí, z nichž na 2900 zemřelo. Počty nakažených opět stabilně přibývají od začátku listopadu, minulý týden přitom denní nárůsty nemocných překonávaly hranici 1000.

Izrael očekává, že do konce prosince obdrží čtyři miliony dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, jejíž použití už schválila Británie. Prezident Reuven Rivlin v pondělí oznámil, že první dávky očkovací látky by do země měly dorazit v nadcházejících dnech.